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Camion si ribalta sulla SS100, disagi al traffico in direzione Taranto

All'altezza di Triggiano

Pubblicato da: redazione | Sab, 18 Luglio 2026 - 09:57
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  • 22 sec

Un camion, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe ribaltato sulla SS100 in direzione Taranto, all’altezza di Triggiano. Si registrano lunghe code al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Non si registrano feriti. Notizia in aggiornamento.

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