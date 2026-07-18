SABATO, 18 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
90,864 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,864 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, parcheggia l’auto e dopo un’ora non la ritrova: “Aveva il contrassegno disabili, già abbiamo tante difficoltà”

La rabbia di una cittadina che ha lanciato l'appello sui social

Pubblicato da: redazione | Sab, 18 Luglio 2026 - 09:11
WhatsApp Image 2026-07-18 at 09.00.04
  • 50 sec

Furto d’auto in via Devitofrancesco, a Bari, dove una Fiat 500L nera è stata portata via mentre era parcheggiata su un posto riservato alle persone con disabilità. A denunciare l’episodio è stata una cittadina con un post pubblicato sui social, accompagnato dalla foto del veicolo nella speranza che chiunque la riconosca possa offrire supporto.

Secondo quanto raccontato dalla proprietaria, l’auto era in sosta con il contrassegno disabili ben visibile sul parabrezza. Il furto sarebbe avvenuto in un arco di tempo molto breve, circa un’ora. “Mi hanno rubato l’auto 500 L nera in via Devitofrancesco a Bari, parcheggiata su posto disabili con contrassegno ben visibile sul parabrezza”, scrive la donna nel post. “In un’ora di tempo portata via”. Nel messaggio, la cittadina esprime tutta la rabbia e l’amarezza per quanto accaduto, sottolineando le difficoltà già vissute dalla famiglia per la presenza di persone con disabilità in casa.

“Certo non mi esprimo perché potrei dire cose poco piacevoli”, aggiunge. “Ma porca miseria, non ci basta avere in famiglia tante difficoltà con persone in casa disabili, dobbiamo anche aggiungerne altre ora?”. La segnalazione si è rapidamente diffusa online, anche con l’obiettivo di aiutare a ritrovare il veicolo. La targa della Fiat 500L nera è FH393GG. Chiunque dovesse notare l’auto o avere informazioni utili può segnalarlo alle forze dell’ordine.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Assalto al bancomat con esplosivo nel...

Assalto nella notte a uno sportello bancomat nel Barese. Poco dopo...
- 18 Luglio 2026
Attualità

Lotta greco-romana, il barese Nicolas De...

Un giovane atleta barese rappresenterà l’Italia ai Campionati Mondiali Under 17...
- 18 Luglio 2026
Attualità

Matrimonio con sorpresa a Bari, arriva...

Una sorpresa inattesa ha trasformato un matrimonio a Bari in un...
- 18 Luglio 2026
Attualità , Salute e Medicina

Diagnosi precoce dei disturbi dell’udito nei...

Una nuova apparecchiatura per le otoemissioni acustiche arriva alla Terapia Intensiva...
- 18 Luglio 2026