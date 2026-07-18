Bari, parcheggia l’auto e dopo un’ora non la ritrova: “Aveva il contrassegno disabili, già abbiamo tante difficoltà”

Furto d’auto in via Devitofrancesco, a Bari, dove una Fiat 500L nera è stata portata via mentre era parcheggiata su un posto riservato alle persone con disabilità. A denunciare l’episodio è stata una cittadina con un post pubblicato sui social, accompagnato dalla foto del veicolo nella speranza che chiunque la riconosca possa offrire supporto.

Secondo quanto raccontato dalla proprietaria, l’auto era in sosta con il contrassegno disabili ben visibile sul parabrezza. Il furto sarebbe avvenuto in un arco di tempo molto breve, circa un’ora. “Mi hanno rubato l’auto 500 L nera in via Devitofrancesco a Bari, parcheggiata su posto disabili con contrassegno ben visibile sul parabrezza”, scrive la donna nel post. “In un’ora di tempo portata via”. Nel messaggio, la cittadina esprime tutta la rabbia e l’amarezza per quanto accaduto, sottolineando le difficoltà già vissute dalla famiglia per la presenza di persone con disabilità in casa.

“Certo non mi esprimo perché potrei dire cose poco piacevoli”, aggiunge. “Ma porca miseria, non ci basta avere in famiglia tante difficoltà con persone in casa disabili, dobbiamo anche aggiungerne altre ora?”. La segnalazione si è rapidamente diffusa online, anche con l’obiettivo di aiutare a ritrovare il veicolo. La targa della Fiat 500L nera è FH393GG. Chiunque dovesse notare l’auto o avere informazioni utili può segnalarlo alle forze dell’ordine.