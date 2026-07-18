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Assalto al bancomat con esplosivo nel Barese, banda in fuga senza bottino

Il colpo tentato nella notte a Cassano delle Murge, gravi danni alla filiale

Pubblicato da: redazione | Sab, 18 Luglio 2026 - 11:34
foto freepik
  • 32 sec

Assalto nella notte a uno sportello bancomat nel Barese. Poco dopo le 2, almeno tre persone avrebbero tentato di far esplodere l’Atm di una filiale della Banca di Credito Cooperativo in via Bitetto, a Cassano delle Murge. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe utilizzato dell’esplosivo per forzare il dispositivo. La deflagrazione ha provocato danni ingenti allo sportello automatico e ai locali della banca, invasi da detriti e frammenti delle strutture interne.

Il colpo, però, non è andato a segno. L’arrivo delle pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio avrebbe costretto i componenti della banda ad allontanarsi rapidamente, senza riuscire a portare via il denaro contenuto nel bancomat. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cassano delle Murge e il personale della Sezione investigazioni scientifiche di Bari, che ha effettuato i rilievi alla ricerca di elementi utili per risalire ai responsabili. Sono in corso le verifiche sulle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e sulle possibili vie di fuga utilizzate dal gruppo dopo l’esplosione. L’entità complessiva dei danni alla filiale è ancora in fase di quantificazione.

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