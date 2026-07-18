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Matrimonio con sorpresa a Bari, arriva Alfa e dedica “Il filo rosso” agli sposi – VIDEO

Il cantante, in città per un concerto, si è imbattuto nella celebrazione e ha chiesto di poter regalare un brano alla coppia

Pubblicato da: redazione | Sab, 18 Luglio 2026 - 11:17
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  • 37 sec

Una sorpresa inattesa ha trasformato un matrimonio a Bari in un momento difficile da dimenticare. Durante la celebrazione, ormai quasi arrivata al termine, il cantante Alfa si è avvicinato alla wedding planner con una richiesta: “Posso dedicare una canzone agli sposi?”.

L’artista, chitarra in mano, si trovava in città per un concerto e, passeggiando per Bari, si è imbattuto nella cerimonia. Da lì la decisione spontanea di fermarsi e regalare agli sposi un’esibizione fuori programma. Il brano scelto è stato “Il filo rosso”, una canzone d’amore tra le più riconoscibili del suo repertorio, particolarmente adatta all’occasione. Un gesto improvvisato che ha sorpreso gli invitati e reso ancora più speciale il giorno della coppia.

Alfa, molto seguito dai giovani anche grazie ai social e a TikTok, ha così aggiunto un momento di musica e romanticismo a una giornata già carica di emozione. Una dedica inattesa, nata per caso tra le strade di Bari, che per gli sposi, Carlo Narcisi e Natasha Damiani, resterà probabilmente uno dei ricordi più belli del loro matrimonio.

Foto e video Instagram Carlo Narcisi

 

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