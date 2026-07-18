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Spiagge sporche e rifiuti abbandonati sulla sabbia a Bari, Amiu: “Lasciate solo le impronte”

Da Pane e Pomodoro l'invito ai bagnanti: "La spiaggia non è un cestino". Presto l’iniziativa sarà estesa anche agli altri litorali cittadini

Pubblicato da: redazione | Sab, 18 Luglio 2026 - 12:56
pane e pomodoro
  • 45 sec

Spiagge sporche, rifiuti abbandonati sulla sabbia e comportamenti incivili che continuano a compromettere la fruizione del litorale cittadino. Per questo Amiu Puglia ha avviato una nuova campagna di sensibilizzazione rivolta ai bagnanti, con un messaggio audio diffuso direttamente in spiaggia per invitare cittadini e turisti a rispettare gli spazi pubblici e a conferire correttamente i rifiuti.

L’iniziativa è partita da Pane e Pomodoro, una delle spiagge più frequentate di Bari, e sarà presto estesa anche agli altri arenili cittadini. L’obiettivo è richiamare l’attenzione su piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza: raccogliere i propri rifiuti, utilizzare gli appositi contenitori ed evitare di lasciare sulla sabbia vetro, carta, plastica, mozziconi e altri materiali. Il messaggio diffuso da Amiu è diretto: “La spiaggia è un posto meraviglioso, ma non è un cestino. Vi invitiamo pertanto a raccogliere i vostri rifiuti e a smaltirli negli appositi contenitori. Vetro, carta, plastica e mozziconi danneggiano l’ambiente compromettendo la giornata di chi verrà dopo di voi. Un piccolo gesto di attenzione fa la differenza, Amiu Puglia vi ringrazia. Godetevi la spiaggia, lasciate solo le impronte”. La campagna punta a contrastare l’abbandono dei rifiuti e a rafforzare i comportamenti corretti, soprattutto nei mesi estivi, quando l’afflusso sulle spiagge aumenta e cresce anche il rischio di degrado.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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