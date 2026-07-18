Turismo, dal fascino del medioevo a quello della natura incontaminata: ecco Forenza

Ci sono luoghi che conquistano per i loro monumenti e altri che affascinano per le storie che custodiscono. Oggi scopriamo Forenza, piccolo borgo della Basilicata arroccato sulle colline del Vulture, un luogo che riesce a fare entrambe le cose. Qui il Medioevo sembra non essersene mai andato: vicoli in pietra, archi, scalinate e antiche abitazioni raccontano un passato che si intreccia con il mistero dei Cavalieri Templari, mentre l’arte contemporanea, i boschi secolari e le tradizioni contadine regalano al visitatore un viaggio sorprendente tra memoria e innovazione.

Un borgo medievale sospeso nel tempo



Adagiata a oltre 800 metri di altitudine, Forenza conserva ancora oggi l’aspetto autentico di un borgo medievale. Passeggiare nel centro storico significa attraversare un dedalo di stradine lastricate, loggiati, archi in pietra e piazzette silenziose dove ogni angolo racconta secoli di storia. Il cuore del paese è Piazza Regina Margherita, dominata dal monumento ai Caduti realizzato dallo scultore Achille D’Orsi e dalla vicina Chiesa di San Nicola e Santa Maria Santissima, custode di preziose opere d’arte sacra. Meritano una sosta anche gli eleganti edifici storici come Casa Oppido, Casa Canfora e Casa Tufaroli, testimonianza della lunga evoluzione architettonica del borgo.

La città dei Templari



Uno degli elementi che rende Forenza unica è il profondo legame con il mondo dei Cavalieri Templari. Secondo numerose ricostruzioni storiche, il borgo sarebbe stato uno dei principali centri templari dell’Italia meridionale dopo l’arrivo dei Normanni.

La tradizione collega infatti queste terre alla famiglia dei Pagani, dalla quale sarebbe appartenuto Hugo de Paganis, considerato da molti studiosi il fondatore dell’Ordine dei Templari. Una presenza che continua ancora oggi ad alimentare il fascino del paese.

Ogni estate questa storia rivive durante l’Agosto Forenzese, quando il borgo si trasforma in un enorme teatro medievale con un suggestivo corteo storico, centinaia di figuranti in costume, musica e rievocazioni dedicate proprio ai celebri cavalieri.

I vicoli diventano una galleria d’arte a cielo aperto



Se il Medioevo rappresenta il passato di Forenza, la street art racconta invece il suo presente. Negli ultimi anni il borgo ha saputo reinventarsi trasformando i suoi vicoli in una vera galleria artistica all’aperto. Tra archi e case in pietra compaiono mosaici, installazioni e opere realizzate da artisti locali utilizzando anche materiali di recupero come vetro, plastica e ceramica, dando vita a un progetto che unisce creatività, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Tra gli angoli più suggestivi spiccano la Via dell’Anima, impreziosita da poesie in ceramica, la Via delle Radici dedicata alla memoria fotografica del paese e la scenografica galleria-mosaico della Via Appia, perfetta per chi ama fotografare scorci insoliti.

La Casa Contadina, viaggio nella memoria della Basilicata



Per comprendere davvero l’identità di Forenza è quasi obbligatorio visitare la Casa Contadina, una delle più interessanti case-museo etnografiche della Basilicata. Gli ambienti ricostruiscono fedelmente la vita quotidiana delle famiglie rurali di appena un secolo fa: mobili originali, utensili agricoli, attrezzi domestici e oggetti della tradizione raccontano il mondo agricolo che ha modellato il carattere del borgo. È un luogo capace di riportare indietro nel tempo, dove ogni stanza testimonia il valore del lavoro, della famiglia e delle antiche tradizioni lucane.

Spiritualità e arte tra conventi e antiche chiese



Poco fuori dal centro abitato sorge uno dei complessi religiosi più importanti della Basilicata: il Santuario di Santa Maria della Stella e del Santissimo Crocifisso. Gestito dai frati francescani fin dal Seicento, custodisce autentici capolavori artistici, tra cui il celebre Crocifisso ligneo di Fra Angelo da Pietrafitta, le tele di Federici e le opere del pittore Borremans. Nei dintorni meritano una visita anche la suggestiva Chiesetta di Santa Maria degli Armeni, immersa nella campagna e circondata dai resti degli antichi palmenti scavati nel tufo, e la contrada Reddito degli Angeli con le sue grotte e i ruderi medievali della Chiesa di San Biagio.

Bosco Grande, il cuore verde della Basilicata



Chi ama la natura trova in Bosco Grande uno dei patrimoni naturalistici più preziosi dell’intera regione.

Con oltre quattromila ettari di superficie, rappresenta una delle aree forestali più estese della Basilicata, popolata da maestose querce e caratterizzata da un ricchissimo sottobosco che in primavera si colora di narcisi, bucaneve, orchidee spontanee e numerose altre specie. In autunno, invece, il bosco diventa meta degli appassionati di funghi e tartufi, mentre lungo i sentieri è possibile incontrare antiche fontane rurali, simbolo della cultura contadina che ha sempre vissuto in armonia con questo straordinario ambiente naturale.

Tra motori, vento e paesaggi



Forenza non è soltanto storia e natura. Il territorio ospita infatti un circuito dedicato al motocross, immerso tra le colline, che richiama appassionati delle due ruote in cerca di adrenalina. Poco distante, il paesaggio cambia volto grazie al primo grande parco eolico della Basilicata: enormi pale che sfruttano il vento dell’Appennino trasformandolo in energia pulita, offrendo uno scenario insolito dove innovazione e ambiente convivono.

Un borgo che racconta l’anima della Basilicata



Forenza rappresenta una delle espressioni più autentiche della Basilicata. Qui convivono storia medievale, misteri templari, arte contemporanea, natura incontaminata e tradizioni popolari in un equilibrio sorprendente. Lontano dai grandi circuiti turistici, questo piccolo borgo dimostra come siano spesso i luoghi meno conosciuti a custodire le emozioni più autentiche. Passeggiare tra i suoi vicoli significa attraversare secoli di storia, lasciandosi sorprendere da un paese che continua a reinventarsi senza perdere la propria identità.