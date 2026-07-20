Caro-carburanti, è stangata anche in Puglia: a Lizzano il gasolio schizza a 2,26 euro

L’inarrestabile corsa dei listini dei carburanti ha portato a nuovi record nei prezzi alla pompa con il gasolio che, in alcuni casi, arriva oggi a sfiorare i 2,7 euro al litro. Lo segnala il Codacons, che sulla base dei dati ufficiali comunicati tra ieri e oggi dagli impianti e pubblicati sull’apposito sito del Mimit ha realizzato una mappa regionale del caro-carburanti.

Per quanto riguarda il self service, i prezzi più alti d’Italia sono praticati da un distributore ubicato a Milano che vende la benzina a 2,635 euro al litro e il gasolio a 2,695 euro al litro; sempre nel comune di Milano un altro impianto vende il diesel a 2,442 euro/litro. Il secondo prezzo più alto si trova a Pantelleria, dove il gasolio costa 2,599 euro al litro e la benzina 2,499 euro/litro. Al terzo posto si piazzano altre due isole: a Ponza e all’Isola del Giglio un litro di diesel costa 2,399 euro al litro. La classifica prosegue con Scafati, in provincia di Salerno, dove il gasolio al self costa 2,398 euro/litro, passando per i 2,389 euro/litro a Stresa, i 2,380 euro/litro a Procida e i 2,349 euro/litro a Simeri Crichi, nel catanzarese.

Situazione ancora peggiore in autostrada, dove il Codacons ha analizzato tratta per tratta i prezzi in modalità servito. Qui i listini del gasolio arrivano a sfiorare i 2,7 euro al litro: è il caso della A21 Torino-Piacenza, dove oggi un litro di diesel costa 2,699 euro al litro, e della A4 Venezia-Trieste, che si attesta a 2,682 euro/litro. Sulla A22 Brennero-Modena il gasolio costa invece 2,609 euro/litro. Per quanto riguarda la benzina, il prezzo più alto al servito si registra sulla A21 (2,549 euro al litro), sulla A28 (2,489 euro al litro) e sull’asse della A1, A12 e A14, dove si toccano i 2,449 euro al litro.

La fiammata dei prezzi si fa sentire pesantemente anche in Puglia. A Lizzano, in provincia di Taranto, si registrano picchi significativi con la benzina che si attesta a 2,019 euro al litro e il gasolio che schizza a 2,269 euro al litro, confermando la forte pressione sui costi di trasporto anche a livello locale.

Al di là dei casi limite registrati sulla rete urbana e su quella autostradale, i rincari dei listini alla pompa avranno effetti pesanti sulle vacanze estive degli italiani. In questo periodo dell’anno aumentano gli spostamenti delle famiglie e i rifornimenti ai distributori; per questo l’associazione denuncia la situazione e chiede al governo di intervenire con urgenza per calmierare i prezzi di benzina e gasolio, adottando un nuovo taglio delle accise da far valere fino a fine agosto, quando ci sarà il controesodo estivo.