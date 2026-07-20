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Nuovo bonus luce in bolletta: sconti per le famiglie con Isee fino a 25mila euro

L'Arera approva la delibera per sostenere i nuclei familiari esclusi dal sussidio sociale ordinario

Pubblicato da: redazione | Lun, 20 Luglio 2026 - 14:04
bollette elettricità
  • 50 sec

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la Deliberazione 238/2026/R/eel che attua il decreto-legge n. 21/2026 e introduce un bonus nella bolletta dell’energia elettrica per le famiglie con reddito medio-basso escluse dal bonus sociale ordinario. Vediamo nel dettaglio.

A chi spetta

Il contributo è destinato ai nuclei familiari residenti con ISEE tra 9.796 euro e 25.000 euro.

Sono previste tre classi di agevolazione:

Classe X: ISEE da 9.796 a 15.000 euro (meno di 4 figli a carico)
Classe Y: ISEE da 15.000 a 25.000 euro (meno di 4 figli a carico)
Classe Z: Famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE tra 20.000 e 25.000 euro
Requisiti sui consumi

Per accedere al bonus i consumi devono essere contenuti:

Massimo 0,5 MWh nel bimestre gennaio-febbraio
Massimo 3 MWh nei 12 mesi precedenti.
Come funziona

Nessuna domanda da presentare: l’INPS invia i dati all’Acquirente Unico che incrocia le informazioni con le forniture domestiche.
Il bonus è volontario per i venditori di energia, che possono aderire comunicandolo ad Acquirente Unico tra il 15 luglio e il 31 agosto di ogni anno.
Lo sconto sarà erogato direttamente in bolletta (a partire da quelle di luglio) come storno contrattuale.
I venditori aderenti riceveranno un’attestazione ufficiale e saranno pubblicati sul sito ARERA.
L’iniziativa vale per gli anni 2026 e 2027 e punta a sostenere le famiglie contro il caro-energia senza pesare eccessivamente sui consumi elevati.

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