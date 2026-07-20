Sicurezza a Bari e in Italia, Leccese: “Non si usi il tema per far crescere la paura nelle comunità”

“Non si usi il tema della sicurezza per far crescere la paura nelle nostre comunità”. È il messaggio lanciato dal sindaco di Bari Vito Leccese al termine della seduta comunale congiunta con il sindaco di Bologna Matteo Lepore e una delegazione di assessori della giunta emiliana. Leccese, che è anche delegato Anci alla sicurezza, è intervenuto rispondendo alle domande sulla morte a Bologna del 42enne marocchino Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia e sull’utilizzo del taser nei confronti di un 28enne della provincia di Brindisi, colpito dopo aver inveito contro il personale del 118 che lo aveva soccorso.

“Non si usi il tema della sicurezza per far crescere la paura nelle nostre comunità, perché con la paura non si va da nessuna parte e non si creano le condizioni per il futuro”, ha dichiarato il primo cittadino barese. Il sindaco ha poi richiamato la scelta del Comune di Bari di non adottare il taser per la Polizia locale, neppure in via sperimentale. “Noi abbiamo rifiutato l’utilizzo, seppure in via sperimentale, del taser”, ha ricordato Leccese. “Non soltanto perché non sono ancora chiari i danni che potrebbero essere arrecati a chi viene colpito da una scarica, ma anche perché i nostri agenti di polizia locale non hanno le tutele necessarie per poter operare in sicurezza”.

Secondo Leccese, il tema della sicurezza urbana deve essere affrontato con strumenti strutturali e non con interventi dettati dall’emergenza o dalla propaganda. “Da tempo come Città metropolitane chiediamo che sulla sicurezza ci sia un approccio diverso, che non si faccia solo propaganda e non si usino slogan”, ha aggiunto. Le parole del sindaco arrivano nella giornata dedicata al confronto tra Bari e Bologna su alcuni dei principali temi comuni alle grandi città, tra cui sicurezza urbana, movida, politiche abitative e innovazione. Proprio la sicurezza è stata uno dei punti centrali della discussione tra le due amministrazioni, chiamate a confrontarsi su modelli di presidio del territorio, prevenzione e gestione delle criticità nei contesti urbani.

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