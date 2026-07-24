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Bari, auto imbrattate con feci: caccia a una donna che semina il degrado nel Libertà

Una donna con un cane filmata mentre imbratta i veicoli nel rione - VIDEO -

Pubblicato da: redazione | Ven, 24 Luglio 2026 - 10:03
feci auto
  • 39 sec

Un quartiere ostaggio del degrado, della sporcizia e di una catena di atti vandalici che sembra non avere fine. Nel rione Libertà di Bari sale alle stelle l’esasperazione dei residenti, che denunciano una situazione ormai fuori controllo nei pressi di via Martiri d’Otranto. L’ultimo inquietante episodio, documentato da alcuni filmati inequivocabili giunti in redazione, vede come protagonista una donna che, muovendosi indisturbata in compagnia del proprio cane, utilizza le feci dell’animale per imbrattare le vetture parcheggiate sulla strada, sporcando sistematicamente le maniglie delle portiere e i parabrezza.

I motivi di un gesto così incivile e mirato rimangono del tutto ignoti, ma l’azione si inserisce in un quadro di microcriminalità e vandalismo molto più ampio. Da mesi, infatti, chi abita nella zona convive quotidianamente con il rischio di ritrovare i propri mezzi danneggiati: i cittadini lamentano una frequenza preoccupante di finestrini infranti nella notte, pneumatici bucati alle vetture regolarmente posteggiate, carrozzerie vistosamente rigate e continui danneggiamenti agli specchietti retrovisori.

Questa spirale di incuria e micro-vandalismo sta minando profondamente il senso di sicurezza percepito, alimentando un forte sentimento di solitudine tra le famiglie del quartiere.

 

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