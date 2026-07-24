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Bari, violenta aggressione al parco Rossani: ragazza picchiata nei bagni, testimoni indifferenti

La giovane è stata assalita da una donna e da un gruppo di ragazzini

Pubblicato da: redazione | Ven, 24 Luglio 2026 - 09:43
parco rossani aggressione
  • 2 min

Un pomeriggio di svago e relax trasformato in un incubo di inaudita violenza, aggravato dall’indifferenza agghiacciante dei presenti. Nel tardo pomeriggio di ieri  una ragazza è stata brutalmente aggredita all’interno del parco Rossani di Bari, uno dei polmoni verdi più frequentati e recentemente riqualificati della città.

Secondo quanto ricostruito dalla vittima, il raid si è consumato in pochissimi istanti nei pressi dei bagni pubblici della struttura. La giovane si era recata nei servizi igienici quando è stata improvvisamente assalita. A scatenare la violenza fisica sarebbe stata una donna – che alcune testimonianze indicano provvisoriamente come una possibile addetta alle pulizie dei servizi – supportata attivamente da un gruppo di ragazzini del posto. I motivi del violento pestaggio restano ancora del tutto ignoti.

A rendere la vicenda ancora più inquietante è il contesto di totale solitudine in cui si è trovata la vittima. L’aggressione è infatti avvenuta davanti agli occhi di diverse persone che in quel momento affollavano il parco; ciononostante, nessuno dei presenti è intervenuto per difendere la ragazza o per bloccare gli aggressori, permettendo al branco di agire indisturbato e di dileguarsi subito dopo.

Soccorsa in un secondo momento, la giovane è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del capoluogo barese. I medici le hanno riscontrato gravi traumi facciali, tra cui fratture al setto nasale e nella zona perioculare, applicandole una vistosa fasciatura protettiva sul volto. Le indagini per identificare i responsabili sono state immediatamente avviate dalle Forze dell’Ordine: gli investigatori confidano nei filmati registrati dalle numerose telecamere di videosorveglianza di cui il parco Rossani è dotato per dare un nome e un volto agli autori del pestaggio e per fare piena luce sull’episodio.

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