L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti (gratuiti) a Bari dal 24 al 26 luglio

Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città a cura della nostra redazione; alcune proposte per farvi vivere appieno l’esperienza barese. Festival, appuntamenti per le famiglie e per gli appassionati di cinema e spettacolo.

EVENTI E MOSTRE

Prosegue la programmazione de Le Due Bari, che fino a domenica 26 luglio propone un nuovo calendario di appuntamenti a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Il cartellone coinvolge tutta la città, portando concerti, spettacoli teatrali, danza, laboratori e iniziative dedicate anche a bambini, ragazzi e famiglie in auditorium, teatri, parchi, chiese, centri socioeducativi e spazi culturali dei quartieri.

Venerdì 24 luglio

Ore 09:00 – Centro socio–educativo diurno per minori “I ragazzi di Don Bosco”

Laboratorio: “Oltre il sipario delle fiabe” – Podcast

Cooperativa sociale Il Sogno di Don Bosco – Municipio 1

Ore 10:30 – Auditorium “Accademia del Cinema Ragazzi”

Laboratorio: “Pantomimamore” – La voce e le emozioni dei gesti

Get S.c.s. – Municipio 1

Ore 11:00 – Formazione Lavoro Puglia S.c.s.

Laboratorio: Dietro le quinte… Le professioni dello spettacolo

Formazione Lavoro Puglia S.c.s. – Municipio 4

Ore 17:30 – Parco Maria Maugeri

Laboratorio: Il mio corpo in movimento

Lasciateci Le Ali ODV – Dario Favia – Municipio 1

Ore 18:30 – Parco Maria Maugeri

Prosa per bambini: Domenicozoico – Un viaggio jurassico

Domenico Piscopo – Municipio 1

Ore 19:30 – Arena Chiesa San Rocco

Laboratorio: L’ascolto attivo

Get S.c.s. – Municipio 5

Ore 20:30 – Villa Damiani, Monastero della Vela

Concerto: Sinfonia Porteña

Tango Sonos Ensemble – Municipio 4

Ore 21:00 – Nuovo Teatro Abeliano

Teatro–’danza: Oltre il silenzio

Unika Accademia – Municipio 1

Ore 21:00 – Arena Chiesa San Rocco

Concerto: Curriculum! È intelligente ma non si applica!

Michele Mirabella e Duo Saverio Mercadante – Municipio 5

Ore 21:00 – Parco Rossani

Danza: Unisono

Breathing Art Company, Italia – Municipio 2

Ore 21:00 – Parco Rossani

Danza: May Be We’ll See

Breathing Art Company, Italia – Municipio 2

Ore 21:00 – Parco Rossani

Musica–’danza: Ludus

Sinespazio, Italia – Municipio 2

Ore 21:00 – Parco Rossani

Danza: Fado

Amalgama Dance Company, Portogallo – Municipio 2

Sabato 25 luglio

Ore 21:00 – Nuovo Teatro Abeliano

Teatro: Se stasera sono qui

Gruppo Abeliano – Municipio 1

Ore 21:00 – Palacarbonara

Danza: Ballade

Breathing Art Company, Italia – Municipio 4

Ore 21:00 – Palacarbonara

Musica–’danza: Ludus

Sinespazio, Italia – Municipio 4

Ore 21:00 – Palacarbonara

Danza: Fado

Amalgama Dance Company, Portogallo – Municipio 4

Domenica 26 luglio

Ore 19:30 – A.C. Welcome To The World

Laboratorio: Welcomenote

A.C. Welcome To The World – Municipio 2

Ore 21:00 – Giardino Giacomo Princigalli

Musica: Jazz Report From The Hood

Omasta – Municipio 2

Per quattro giorni il centro storico di Noci tornerà a trasformarsi in un grande spazio di dialogo e riflessione con la settima edizione di «Chiostri e Inchiostri», il festival letterario in programma da giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale pugliese e nazionale.

La manifestazione, con la direzione editoriale di Pietro Liuzzi, è organizzata dal Parco Letterario Formiche di Puglia, con il patrocinio del Comune di Noci, della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia e di Puglia Culture, in collaborazione con SIAE e Camera di Commercio di Bari, oltre al sostegno di numerosi sponsor privati.

Mola di Bari si prepara a ritrovare il suo rito collettivo più atteso.

Dal 24 al 26 luglio 2026 torna La Festa del Mare — 51ª Sagra del Polpo, appuntamento storico dell’estate pugliese che, da oltre mezzo secolo, racconta il legame profondo tra la città, il mare, la pesca, la comunità e la sua tradizione gastronomica più riconoscibile.

Dopo le tappe di Jesolo, Viareggio e Alghero, BEACH LIKE A DEEJAY approda da venerdì 24 a domenica 26 luglio nella città di Barletta per la tappa conclusiva del tour estivo di Radio Deejay fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito.

Anche quest’anno tutta la comunità e la città di Monopoli si preparano a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate, con i festeggiamenti in onore di Sant’Anna in programma nel fine settimana, dal 24 al 26 luglio 2026. Un ricco calendario di iniziative religiose, culturali e ricreative animerà il quartiere, offrendo tre giornate all’insegna della devozione, della condivisione e del divertimento per tutte le età.

L’apertura ufficiale della festa sarà venerdì 24 luglio. Alle ore 19.00 è in programma la Santa Messa presieduta da padre Vincenzo Di Turi, parroco della SS.ma Trinità in Monopoli, con la benedizione dei bambini. A seguire, dalle 20.15 circa, spazio all’intrattenimento a cura del presentatore delle tre serate Roberto Todisco insieme ai ragazzi dell’Oratorio ANSPI Sant’Anna e, alle 21.30, il concerto dei CREMOPOP, tribute band di Cesare Cremonini.

La festa proseguirà sabato 25 luglio con la Santa Messa delle ore 19.00 presieduta da don Gaetano Amore Luca, parroco dell’Unità Pastorale del centro storico di Monopoli con la benedizione dei nonni. La serata sarà animata a seguire, dalle 20.15 circa, dalle esibizioni delle scuole di ballo Dancing on Hill e Power Dance, e a seguire ci sarà dalle 21.30 la musica popolare pugliese con il concerto degli Sciamaballà, tra pizzica, taranta e tradizione.

Il momento più atteso arriverà domenica 26 luglio, giorno della festa di Sant’Anna. La giornata si aprirà con le Sante Messe delle 8.30 e delle 10.30, quest’ultima con la tradizionale benedizione delle donne partorienti. Alle 19.00 sarà celebrata la Santa Messa solenne, presieduta da Mons. Giuseppe Favale, Vescovo di Conversano-Monopoli, cui seguirà la tradizionale processione per le vie del quartiere accompagnata dalla Banda del Giubileo. Al termine della processione, il cielo si illuminerà con il suggestivo spettacolo pirotecnico curato dalla Maxima Fireworks. La serata poi proseguirà con il One Woman Show dell’attrice Antonella Genga e con l’estrazione finale dei premi della Gara di Bontà (biglietti acquistabili anche durante i tre giorni di festa), insieme a Roberto Todisco.

Per tutta la durata della manifestazione, dal 24 al 26 luglio, sarà protagonista anche la tradizionale Sagra del Panzerotto e della frittella farcita, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dai cittadini e dai visitatori.

Un programma pensato per unire spiritualità, cultura, musica e convivialità, confermando la Festa in onore di Sant’Anna come uno degli eventi più importanti e partecipati dell’estate monopolitana.

Per ottenere spazio (gratuito) nelle programmazioni inviare mail a redazione@borderline24.it