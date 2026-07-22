Monopoli in festa per Sant’Anna: tre giorni tra riti religiosi, concerti di piazza e fuochi d’artificio

Anche quest’anno tutta la comunità e la città di Monopoli si preparano a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate, con i festeggiamenti in onore di Sant’Anna in programma nel fine settimana, dal 24 al 26 luglio 2026. Un ricco calendario di iniziative religiose, culturali e ricreative animerà il quartiere, offrendo tre giornate all’insegna della devozione, della condivisione e del divertimento per tutte le età.

Il programma prenderà il via già mercoledì 22 luglio con la Santa Messa celebrata alle ore 10.00 presso la RSA Stella Maris. Giovedì 23 luglio, invece, inizierà il Triduo con la Santa Messa delle ore 19.00, seguita alle ore 20.00 da un incontro culturale dedicato all’Enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, curato da don Roberto Massaro.

L’apertura ufficiale della festa sarà venerdì 24 luglio. Alle ore 19.00 è in programma la Santa Messa presieduta da padre Vincenzo Di Turi, parroco della SS.ma Trinità in Monopoli, con la benedizione dei bambini. A seguire, dalle 20.15 circa, spazio all’intrattenimento a cura del presentatore delle tre serate Roberto Todisco insieme ai ragazzi dell’Oratorio ANSPI Sant’Anna e, alle 21.30, il concerto dei CREMOPOP, tribute band di Cesare Cremonini.

La festa proseguirà sabato 25 luglio con la Santa Messa delle ore 19.00 presieduta da don Gaetano Amore Luca, parroco dell’Unità Pastorale del centro storico di Monopoli con la benedizione dei nonni. La serata sarà animata a seguire, dalle 20.15 circa, dalle esibizioni delle scuole di ballo Dancing on Hill e Power Dance, e a seguire ci sarà dalle 21.30 la musica popolare pugliese con il concerto degli Sciamaballà, tra pizzica, taranta e tradizione.

Il momento più atteso arriverà domenica 26 luglio, giorno della festa di Sant’Anna. La giornata si aprirà con le Sante Messe delle 8.30 e delle 10.30, quest’ultima con la tradizionale benedizione delle donne partorienti. Alle 19.00 sarà celebrata la Santa Messa solenne, presieduta da Mons. Giuseppe Favale, Vescovo di Conversano-Monopoli, cui seguirà la tradizionale processione per le vie del quartiere accompagnata dalla Banda del Giubileo. Al termine della processione, il cielo si illuminerà con il suggestivo spettacolo pirotecnico curato dalla Maxima Fireworks. La serata poi proseguirà con il One Woman Show dell’attrice Antonella Genga e con l’estrazione finale dei premi della Gara di Bontà (biglietti acquistabili anche durante i tre giorni di festa), insieme a Roberto Todisco.

Per tutta la durata della manifestazione, dal 24 al 26 luglio, sarà protagonista anche la tradizionale Sagra del Panzerotto e della frittella farcita, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dai cittadini e dai visitatori.

Un programma pensato per unire spiritualità, cultura, musica e convivialità, confermando la Festa in onore di Sant’Anna come uno degli eventi più importanti e partecipati dell’estate monopolitana.