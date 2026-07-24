Puglia, nasce l’Unità di Crisi sulla sanità: Decaro firma il decreto

Un decreto firmato questa mattina dal presidente Antonio Decaro istituisce l’Unità di Crisi in materia Sanitaria (UCS), che avrà sede presso la Presidenza della Giunta Regionale. A comporla saranno il Presidente della Giunta Regionale, con funzioni di presidente della UCS, l’Assessore alla Salute e al Benessere, il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, il Segretario Generale della Presidenza della Giunta Regionale, il Direttore del Dipartimento Salute e Benessere e la Direttrice Generale di ARESS.

L’obiettivo dichiarato è trasformare il monitoraggio e il controllo di gestione della sanità pugliese, portandolo da intervento episodico a modalità strutturale e continuativa della governance economico-finanziaria e clinica del Servizio Sanitario Regionale. In questo modo si punta a garantire una filiera di indirizzo rigorosa e univoca, che colleghi direttamente la Presidenza della Giunta Regionale, l’Assessorato alla Salute e al Benessere, il Dipartimento Salute e Benessere e le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie. Sarà compito dell’UCS definire direttive strategiche ed economico-finanziarie perentorie per l’intera filiera di governance aziendale e territoriale, fino alle diramazioni aziendali più periferiche, e assicurare il costante monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni previste dal Programma Operativo 2026-2028, attualmente in corso di approvazione, traducendone i contenuti in obiettivi vincolanti di bilancio e di gestione per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie.

L’Unità di Crisi si riunirà a cadenza periodica, ogni 15-30 giorni, per garantire un allineamento strategico costante e vincolante. Alle riunioni potranno essere convocati anche i Direttori Generali, Sanitari ed Amministrativi delle Aziende.

A supportare l’UCS sarà una Task-Force, che ne costituisce il braccio tecnico-operativo e analitico, con l’obiettivo prioritario di garantire l’infrastruttura di monitoraggio continuo e l’istruttoria tecnica, sia sotto il profilo economico-finanziario sia sotto quello della qualità e dell’appropriatezza clinico-assistenziale. Alla Task-Force spetterà analizzare i dati trimestrali trasmessi dalle Aziende Sanitarie, dopo l’istruttoria condotta dal Dipartimento Salute, garantendo la massima affidabilità delle informazioni da riferire all’UCS. Dovrà inoltre verificare la coerenza tra il contenimento dei costi, il rispetto dei tetti di bilancio e la salvaguardia della qualità dei servizi, intesa come garanzia dei LEA, abbattimento delle liste d’attesa e governo della mobilità passiva. A questo si aggiunge il compito di fornire all’UCS relazioni, reportistica di dettaglio e segnali di allerta precoce, gli Early Warning, necessari ad alimentare le decisioni di vertice e a definire gli obiettivi di bilancio e di gestione vincolanti per le Aziende Sanitarie, oltre a monitorare altri aspetti specifici individuati dall’UCS, senza sostituirsi alle Direzioni Generali, che mantengono la piena ed esclusiva responsabilità per la concreta attuazione delle leve gestionali.

Per contenere la spesa sanitaria sono previste ulteriori misure, da adottare a cura del Dipartimento Salute e Benessere. Dovrà essere individuato uno specifico Gruppo di Lavoro interistituzionale, composto da tecnici del Dipartimento Salute e Benessere e da referenti esperti delle Aziende Sanitarie, dedicato alla verifica rigorosa della correttezza della costituzione e dello stanziamento dei Fondi contrattuali per la retribuzione accessoria del personale, con il relativo provvedimento costitutivo che sarà sottoposto alla Giunta Regionale. Dovrà inoltre essere approvata un’apposita policy per gli accantonamenti a fondi rischi ed oneri, anche in relazione ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti, e dovrà essere predisposto un modello unico regionale di Contratto di Servizio per tutte le Sanitaservice, con una metodologia di calcolo a “tariffa unica regionale” basata sulla reale copertura dei costi di esercizio.

Con l’istituzione dell’UCS si rende necessario ottimizzare e integrare le attività dei gruppi di lavoro istituiti dalla Direttiva del Capo di Gabinetto numero 24/2026, per assicurare il necessario coordinamento e supporto alle attività dell’Unità di Crisi. In particolare, il coordinamento dei sottogruppi sarà riservato a un componente dell’UCS. Il Sottogruppo 1, dedicato a Costing e Performance Finanziaria, sarà coordinato dal Segretario Generale della Presidenza, Ettore Cinque, e dovrà anche convocare mensilmente il soggetto aggregatore per monitorare l’avanzamento delle procedure di gara ad esso affidate, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 degli indirizzi operativi approvati con DGR 969/2026; le criticità riscontrate in occasione del monitoraggio mensile dovranno essere portate all’attenzione dell’UCS ai fini dell’adozione delle azioni conseguenti.

Il Sottogruppo 2, che si occuperà di Clinical Governance, Appropriatezza e Farmaceutica, sarà coordinato dalla Direttrice Generale dell’ARESS, Lucia Bisceglia. Dovrà analizzare periodicamente i flussi informativi aziendali relativi al recupero effettivo delle liste d’attesa, per ricoveri e specialistica, rispetto al target dell’esercizio, verificando la coerenza tra le risorse allocate e i volumi di prestazioni erogate. Anche alla luce dei rilievi della Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica, dovrà occuparsi di governance della mobilità passiva, valutandone l’impatto economico e verificando lo stato di adozione e l’efficacia dei Piani di Potenziamento Aziendali, definiti per invertire la fuga dei pazienti verso altre Regioni: le risultanze di questo monitoraggio e le azioni di miglioramento dovranno essere riferite trimestralmente all’UCS.

Il Sottogruppo 3, infine, dedicato a Efficienza Organizzativa e Processi, sarà coordinato dal Direttore del Dipartimento Salute e Benessere, Vito Montanaro. Oltre a monitorare l’organizzazione dei processi assistenziali e amministrativi e l’utilizzo del capitale umano all’interno delle aziende del Servizio Sanitario Regionale, dovrà analizzare le assunzioni, la spesa del personale e la rispondenza ai vincoli del lavoro flessibile, tenendo conto anche delle criticità collegate alla convenienza economica sui medici “gettonisti” rispetto al personale strutturato. Coordinerà e monitorerà inoltre le attività dello specifico Gruppo di Lavoro interistituzionale per la verifica della corretta costituzione e dello stanziamento dei Fondi contrattuali per la retribuzione accessoria.