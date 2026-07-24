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A Bari Vecchia, il ministro Lollobrigida premia i custodi dei sapori della tradizione

Con lui il sottosegretario alla Salute Gemmato

Pubblicato da: redazione | Ven, 24 Luglio 2026 - 17:44
lollibrigida
  • 20 sec

Un tour tra i sapori della tradizione ha portato questa mattina il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, tra le vie di Bari Vecchia, dove ha visitato alcuni dei luoghi più iconici dal punto di vista culinario del centro storico.

Ad accompagnarlo il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. La visita è stata l’occasione per certificare come Ambasciatori della Cucina Italiana nel mondo gli uomini e le donne che, con il loro lavoro quotidiano, custodiscono e tramandano i sapori della tradizione barese. “Difendere e valorizzare la nostra Identità culturale e i nostri territori. Insieme al Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato siamo a Bari Vecchia a certificare come Ambasciatori della Cucina Italiana nel mondo agli uomini e le donne che la impreziosiscono con i sapori della Tradizione” ha scritto il ministro in un post pubblicato sui social.

Nel corso della mattinata Lollobrigida ha anche degustato la ormai celebre focaccia barese, uno dei simboli gastronomici più riconosciuti del capoluogo pugliese.

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