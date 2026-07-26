Idrogeno rinnovabile, al via due iniziative per la Puglia: risorse per 20 milioni di euro

Regione Puglia punta sull’idrogeno rinnovabile quale leva strategica per la transizione ecologica. Lo fa con due iniziative: il “Progetto Bandiera Puglia” e l’avviso “Hydrogen Valley JTF”, entrambi di imminente pubblicazione. La Giunta regionale ha, difatti, approvato nella seduta odierna le schede di pre-informazione con i criteri di valutazione e di premialità di entrambi gli avvisi.

“Il cuore di queste due iniziative – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Eugenio Di Sciascio -, rivolte una all’intero territorio pugliese, l’altra alla provincia di Taranto, è la transizione ecologica, che per noi è la strada maestra per costruire un futuro sostenibile”.

“Un obiettivo – prosegue l’assessore – che possiamo raggiungere con la decarbonizzazione attraverso la quale intendiamo trasformare i modelli industriali che ancora oggi caratterizzano le nostre imprese. In questo contesto le politiche finalizzate alla produzione di idrogeno rinnovabile che fanno parte della Strategia regionale #H2Puglia2030, rappresentano una leva strategica. L’idrogeno verde è infatti una possibile soluzione chiave per sostituire i combustibili fossili in settori ad alta intensità energetica come acciaierie e chimica. Da un lato supporta la decarbonizzazione, dall’altro stimola l’innovazione tecnologica disseminando valore aggiunto nel territorio. L’altro effetto è la creazione di nuova occupazione perché servono intere filiere produttive anche per installare e manutenere gli impianti. Questa logica ispira il Progetto Bandiera sull’idrogeno: fare della transizione energetica non soltanto un processo di riconversione industriale, ma un’occasione per attrarre e trattenere competenze qualificate, creare nuova occupazione e costruire in Puglia le professionalità necessarie alle filiere produttive del futuro. Così potremo raggiungere quella diversificazione economica fondamentale soprattutto per Taranto”.

L’iniziativa “Progetto Bandiera Puglia”, promossa dalla Regione Puglia in sinergia con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), è un intervento strategico finalizzato alla creazione di un ecosistema regionale dell’idrogeno rinnovabile. Le risorse del Ministero pari a 10 milioni di euro (del Decreto Direttoriale Mase n. 235/2024) finanziano le proposte progettuali presentate da un organismo di ricerca pubblico o privato, una pubblica amministrazione o un’impresa organizzate in compagini composte da 3 a 5 soggetti, quali ad esempio start up o PMI innovative, università o Booster per l’imprenditorialità.

In particolare, le attività e le tipologie di intervento finanziabili includono obbligatoriamente progetti di ricerca industriale o sviluppo sperimentale per la decarbonizzazione del sistema produttivo o della mobilità, basati sulla realizzazione di un dimostratore tecnologico (un prototipo o un intervento di retrofit a idrogeno su impianti e veicoli esistenti). A questo si unisce la creazione di una Hydrogen Valley per la riqualificazione di aree dismesse, attraverso l’installazione di impianti di produzione di idrogeno verde, sistemi ausiliari e impianti addizionali asserviti alimentati da fonti rinnovabili, oltre a reti e sistemi di compressione o stoccaggio energetico. La proposta ammette anche l’intervento facoltativo per la realizzazione e gestione di infrastrutture di rifornimento fisse o mobili per il trasporto pubblico e pesante. Inclusa nel progetto, inoltre, deve essere prevista una selezione “Call4Talents” per l’attrazione di esperti multidisciplinari e l’attuazione di un piano di formazione e informazione territoriale.

I contributi sono concessi a fondo perduto e coprono fino al 95% dei costi ammissibili per la realizzazione dell’Hydrogen valley, dal 75% al 95% per l’infrastruttura di rifornimento e dal 25% al 70% per le attività di ricerca e sviluppo.

L’avviso “Hydrogen Valley JTF”, finalizzato a sostenere la transizione ecologica nella provincia di Taranto, ha l’obiettivo di favorire la decarbonizzazione, stimolando la nascita di filiere produttive locali per l’installazione e la manutenzione degli impianti, creando nuova occupazione e promuovendo la diversificazione economica per contrastare gli impatti della transizione energetica e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili.

L’avviso è rivolto a Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici economici e imprese (sia in forma singola che associata).

Il bando finanzia la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile e di relativi impianti addizionali per l’energia rinnovabile o lo stoccaggio all’interno di aree industriali del territorio jonico.

Per l’attuazione della misura sono stanziate risorse complessive pari a 10 milioni di euro, che verranno erogate sotto forma di contributo a fondo perduto fino a un massimo del 95% dei costi ammissibili per ciascuna proposta progettuale, con un limite massimo di 10 milioni di euro per singolo progetto.