A Bari una clinica per le tartarughe marine: vasche e cure per gli esemplari feriti

Una clinica dedicata alla cura, alla riabilitazione e alla salvaguardia delle tartarughe marine. È stata inaugurata questa mattina a Bari, nel Campus del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi “Aldo Moro”, la nuova “Sea Turtle Clinic”, centro clinico pensato per assistere gli esemplari feriti o in difficoltà nelle acque pugliesi.

La struttura nasce per rafforzare le attività di recupero di una specie sempre più esposta ai rischi legati all’attività dell’uomo, dall’inquinamento alla pesca accidentale, fino alla presenza di rifiuti in mare. Alla cerimonia hanno partecipato il rettore dell’Università di Bari Roberto Bellotti, il direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria Pasquale De Palo, l’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale Francesco Paolicelli e il comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Bari, Alessandro Ducci.

Il centro è stato realizzato grazie a un finanziamento della Regione Puglia e dispone di nuove vasche dotate di un moderno impianto di ricircolo dell’acqua marina. Il sistema comprende filtrazione biologica e meccanica e sterilizzazione, così da garantire condizioni di ricovero adeguate alle esigenze degli animali ospitati. La nuova clinica rappresenta anche un investimento per la ricerca scientifica, la formazione degli studenti e dei professionisti e le attività di conservazione della biodiversità marina. Il progetto si inserisce nell’approccio One Health, che mette in relazione salute animale, salute umana e salute degli ecosistemi. Al termine dell’inaugurazione, due tartarughe marine, Elettra e Francy, sono state rilasciate in mare al largo del Molo San Nicola dagli uomini della Capitaneria di Porto.