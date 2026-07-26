Tragedia nel Barese, muore una donna in un incidente stradale. Tre bambini feriti

È di un morto e sei feriti, di cui tre minorenni, il bilancio dell’incidente avvenuto, intorno all’una della scorsa notte, sulla strada tra Bitonto a Giovinazzo, nel Barese, in direzione Foggia.

La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell’auto su cui c’erano anche i tre bambini e un uomo. Gli altri due feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell’incidente. Per la donna sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Dei feriti, i bambini sono stati trasportati dall’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di BARI, i tre adulti invece al Policlinico e al Di Venere. Le auto coinvolte nell’incidente, sono state sequestrate. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, per ricostruire la dinamica.

Aggiornamento

Sono tre le bambine coinvolte nell’incidente stradale di questa notte sulla provinciale 88 tra Bitonto e Giovinazzo, in provincia di Bari. La prima, di 4 mesi, è ricoverata al Policlinico in neurochirurgia in osservazione per fratture craniche. La seconda, di 4 anni e mezzo, con frattura della clavicola, contusione epatica, contusione polmonare bilaterale, è in fase di valutazione per un intervento e probabilmente verrà destinata al reparto di rianimazione. La bimba di 7 anni è ricoverata in pediatria al Giovanni XXIII in osservazione, con infrazioni costali. Nello scontro tra due auto una donna è morta e altre sono rimaste ferite.