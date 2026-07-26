Bari, fermi i lavori di restyling di via Amendola: Comune cerca nuova ditta

Lavori fermi, o meglio mai partiti ma solo cantierizzati, in via Amendola. A causa di problemi con l’impresa aggiudicataria, gli interventi sono bloccati. Il Comune ha avviato le procedure per lo scorrimento della graduatoria per individuare una nuova azienda. L’amministrazione è comunque in contatto con il Ministero per cercare un’altra fonte di finanziamento, dato che ormai i tempi del Pnrr non potranno essere rispettati. Si tratterebbe dell’unico progetto questo su 53 totali finanziati dal Pnrr che sarebbe andato a vuoto.

Nel dettaglio l’intervento da quattro milioni su via Amendola riguarda il tratto che va dalla rotatoria di viale Einaudi a via Postiglione, escludendo la futura rotatoria già prevista all’incrocio con via Omodeo, di competenza di Rfi, per circa 1300 metri. Previsti la posa del nuovo asfalto, il rifacimento dei marciapiedi, la realizzazione di una pista ciclabile e la sostituzione dell’impianto di illuminazione.

Per quanto riguarda via Postiglione, includendo via Meucci fino a viale Unità d’Italia, l’intervento riguarda circa 650 metri. Lungo il tratto di via Postiglione saranno create delle zone alberate con l’obiettivo di garantire una sosta ombrata, utilizzando essenze autoctone e locali. Previsti nuovo asfalto e marciapiedi, l’istituzione di una zona 30 per il tratto compreso tra via Re David e viale Unità d’Italia; l’innalzamento della quota stradale, comprese le zone di attraversamento, fino a quella degli attuali marciapiedi e il conseguente raccordo con le strade di innesto per il tratto di via Meucci, compreso tra via Zanardelli e viale Unità d’Italia, per favorire il passaggio pedonale e il rallentamento delle autovetture; la realizzazione di una nuova pavimentazione che prevede l’utilizzo di basole bianche carrabili in pietra di Trani per il tratto di via Meucci compreso tra via Zanardelli e viale Unità d’Italia; la realizzazione di una pista ciclabile in via Postiglione, in continuità con quella prevista per via Amendola; nuovi impianti di illuminazione, di scarico delle acque meteoriche e la sistemazione a verde su via Meucci con arredi e un’area di sgambamento dei cani.

Infine su piazzale Locchi, lo spazio sarà ripensato con 18 alberi. Lato negozi saranno anche installate panchine per la sosta. Gran parte dell’area centrale sarà attrezzata a verde con un prato e una serie di alberature di agrumi: in particolare, si prevedono 7 limoni, 6 aranci e 7 lecci. L’illuminazione del piazzale Vittorio Locchi avrà un design innovativo e moderno per un totale di 8 elementi. In merito alle piste ciclabili, saranno realizzate sia in sede propria monodirezionale tra viale Einaudi e via Omodeo, sia bidirezionale tra via Omodeo e via Postiglione. Ovviamente i percorsi pedonali saranno attrezzati con il sistema Loges per i non vedenti e gli ipovedenti.

(foto facebook)