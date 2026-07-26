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I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 25 Luglio 2026 - 12:24
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L’incendio nel campo rom di Japigia. L’accoltellamento a San Giorgio. L’aggressione nel parco Rossani. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

 

Domenica 19 luglio. A fuoco il campo rom a Japigia

Bari, incendio nel campo rom a Japigia: fumo visibile anche da lontano

Lunedì 20 luglio. Scacco alle baby gang, arresti anche a Bari

Maxi blitz contro le baby gang, trovati mille profili social inneggianti violenza. Oltre 500 arresti

Martedì 21 luglio. Le alte temperature fanno scattare impianto antincendio nel Piccinni, danni all’interno

Bari, scatta l’allarme antincendio al teatro Piccinni: danni al velario e alla cartapesta

Mercoledì 22 luglio. Accoltellato 61enne  a San Giorgio

Bari, aggressione all’alba a san Giorgio: uomo di 61 anni accoltellato al torace e alle braccia

Giovedì 23 luglio. Tari, nessun aumento a Bari

Tari a Bari, grazie alla lotta all’evasione nessun aumento

Venerdì 24 luglio. Violenta aggressione nel parco Rossani

Bari, violenta aggressione al parco Rossani: ragazza picchiata nei bagni, testimoni indifferenti

Sabato 25 luglio. La solidarietà dopo l’aggressione a Giuditta

Aggredita in parco a Bari, Giuditta: “Vicinanza mette a posto l’anima”

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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