I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

L’incendio nel campo rom di Japigia. L’accoltellamento a San Giorgio. L’aggressione nel parco Rossani. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 19 luglio. A fuoco il campo rom a Japigia
Bari, incendio nel campo rom a Japigia: fumo visibile anche da lontano
Lunedì 20 luglio. Scacco alle baby gang, arresti anche a Bari
Maxi blitz contro le baby gang, trovati mille profili social inneggianti violenza. Oltre 500 arresti
Martedì 21 luglio. Le alte temperature fanno scattare impianto antincendio nel Piccinni, danni all’interno
Bari, scatta l’allarme antincendio al teatro Piccinni: danni al velario e alla cartapesta
Mercoledì 22 luglio. Accoltellato 61enne a San Giorgio
Bari, aggressione all’alba a san Giorgio: uomo di 61 anni accoltellato al torace e alle braccia
Giovedì 23 luglio. Tari, nessun aumento a Bari
Venerdì 24 luglio. Violenta aggressione nel parco Rossani
Bari, violenta aggressione al parco Rossani: ragazza picchiata nei bagni, testimoni indifferenti
Sabato 25 luglio. La solidarietà dopo l’aggressione a Giuditta
Aggredita in parco a Bari, Giuditta: “Vicinanza mette a posto l’anima”