Bari e provincia, proseguono i servizi interforze ad “Alto Impatto”: intensificati i controlli

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio ad “Alto Impatto” della Polizia di Stato nell’ambito della provincia di Bari, che nei giorni scorsi hanno interessato in particolar modo i comuni di Noicattaro, Mola di Bari e Terlizzi. Le operazioni hanno visto l’impiego congiunto di personale della Questura di Bari e delle Polizie Locali dei rispettivi comuni, affiancati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia” e delle unità cinofile della Polizia di Stato.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo disposto dal Questore di Bari, Annino Gargano, al fine di contrastare in modo capillare i fenomeni di illegalità diffusa, lo spaccio di sostanze stupefacenti, la microcriminalità e le violazioni al Codice della Strada nei centri urbani della provincia.

Complessivamente, nel corso delle articolate attività ad “Alto Impatto” svolte nei tre comuni, sono state identificate 322 persone (di cui 80 con precedenti di polizia/pregiudicati e 7 stranieri) e controllati 162 veicoli, con l’effettuazione di 8 posti di controllo e l’ispezione di 4 esercizi commerciali e sale giochi.

In particolare, nei singoli comuni i risultati conseguiti sono stati i seguenti:

Noicattaro: sono state controllate 135 persone (di cui 38 con precedenti) e 73 veicoli, oltre a 2 esercizi commerciali. All’ esito dei controlli è stata eseguita 1 perquisizione ed è stata denunciata a piede libero 1 persona all’autorità Giudiziaria. In ambito stradale, sono stati elevati 28 verbali per infrazioni al Codice della Strada, con il ritiro di 3 patenti di guida (due delle quali sono state revocate) e la sospensione dalla circolazione di 8 veicoli.

Mola di Bari: le forze dell’ordine hanno identificato 109 persone (di cui 22 pregiudicati e 5 cittadini stranieri) e controllato 44 veicoli nel corso di 4 posti di controllo, sottoponendo a verifica anche 2 esercizi pubblici/sale giochi. Durante i servizi sono state effettuate 3 perquisizioni personali, contestate 3 infrazioni al Codice della Strada con 1 patente ritirata, e segnalata 1 persona alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90 per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti, con il contestuale sequestro di 6,1 grammi di hashish.

Terlizzi: la Polizia di Stato, con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” posti a disposizione del Commissariato di P.S. di Corato, ha effettuato mirati controlli del territorio disponendo 4 posti di controllo. Nel corso delle attività sono state controllate 78 persone (di cui 20 con precedenti di polizia e 2 cittadini stranieri) e 45 veicoli.

I servizi straordinari ad Alto Impatto proseguiranno regolarmente anche nei prossimi giorni sia nel capoluogo che nei restanti comuni della provincia, al fine di incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini, prevenire reati predatori e contrastare con fermezza ogni forma di illegalità.