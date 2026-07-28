Brt a Bari: i lavori di completamento della linea Lilla nel centro città

Proseguono speditamente i cantieri per la realizzazione delle quattro linee del Bus Rapid Transit in diversi quartieri di Bari. Per consentire il completamento del tracciato della linea Lilla, che collegherà viale Einaudi a piazza Moro, sono partiti gli interventi in via Cognetti e corso Cavour, in continuità con il cantiere in via De Giosa.

Nello specifico, il tracciato della linea Lilla, che connette il Municipio II con il centro della città, attraverserà via De Giosa, via Cognetti (nell’isolato compreso tra via De Giosa e corso Cavour) e corso Cavour (nel tratto compreso tra via Cognetti e piazza IV Novembre, nella carreggiata stradale in direzione lungomare e Bari Vecchia), per poi ricongiungersi alla corsia Brt già realizzata in corso Vittorio Emanuele, in comune con la linea Rossa e la linea Blu.

Sul modello di quanto già accaduto nei precedenti cantieri, anche in via Cognetti e corso Cavour, nei tratti interessati dal passaggio del Brt, si sta procedendo con la scarifica dell’asfalto esistente, con la posa di una guaina rinforzante e altamente performante e dello strato di binder, con la successiva colorazione di rosso del nuovo asfalto che contraddistingue il percorso del Bus Rapid Transit.

In corso Cavour sarà, inoltre, realizzata la nuova fermata Brt con pensilina tecnologica, prevista in prossimità della Camera di Commercio, con contestuale rifacimento del marciapiede. Per consentire lo svolgimento dei lavori, tutti i veicoli procedono su semicarreggiata esclusivamente nei tratti interessati dal cantiere.

Le operazioni per il completamento della linea Lilla proseguiranno nei prossimi giorni in via De Giosa, con il rifacimento dell’asfalto sulla corsia destinata alla viabilità ordinaria e con il posizionamento del telaio della nuova pensilina tecnologica, con contestuale allargamento del marciapiede. Al termine delle lavorazioni in via corso Cavour, inoltre, il cantiere si concluderà con analoghe operazioni su alcuni isolati di via Melo, via Prospero Petroni e via Caduti di via Fani.

Il tracciato della linea Lilla

La linea Lilla del Brt svolge il ruolo di connettore tra la zona di parco Due Giugno e la stazione centrale, attraversando il Municipio II e il centro città. Partendo da viale Einaudi (lato sud del parco Due Giugno) si sviluppa verso il centro della città percorrendo via della Resistenza (lato est del parco Due Giugno), viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, ponte XX Settembre, via Prospero Petroni, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella e corso Italia. Si ferma in piazza Moro (Stazione Centrale) e ritorna al parco Due Giugno percorrendo via Caduti di Via Fani, via Melo, via Prospero Petroni, viale Unità d’Italia, largo Ciaia, corso Benedetto Croce, via Don Luigi Sturzo, via della Costituente (lato ovest del parco) e viale Einaudi (coincidente con il punto di partenza a sud del parco). Il percorso della linea Lilla si sovrappone parzialmente con la linea Rossa (in corrispondenza dell’anello del quartiere murattiano corso Vittorio Emanuele-via Quintino Sella-corso Italia) e con la linea Verde (sul tratto di via Don Luigi Sturzo compreso tra corso Benedetto Croce e via della Resistenza). Il capolinea della linea Lilla si trova in viale Luigi Einaudi, in corrispondenza dell’ingresso di parco Due Giugno.