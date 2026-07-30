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Bari, paura a San Pio: incendio vicino il campo estivo. Bambini in sicurezza nel palazzetto

Momenti di tensione tra i residenti

Pubblicato da: Francesca Emilio | Gio, 30 Luglio 2026 - 12:03
incendio san pio
  • 30 sec

Momenti di paura e tensione si stanno vivendo in queste ore nel quartiere San Pio a Bari. Un incendio è divampato improvvisamente a ridosso del campo sportivo locale, estendendosi a causa del vento e delle sterpaglie secche presenti nella zona di campagna circostante. La situazione non appare critica ma si sta sollevando una densa nube di fumo visibile a distanza.

La preoccupazione principale è legata alla sicurezza di un gruppo di bambini che si trovava all’aperto nei pressi delle strutture sportive al momento del divampare delle fiamme. Grazie alla prontezza degli operatori presenti sul posto, tutti i minori sono stati tempestivamente evacuati e messi al sicuro all’interno del vicino palazzetto dello sport comunale. L’edificio, al momento, funge da vero e proprio scudo protettivo per i piccoli contro il calore e i fumi tossici sprigionati dal rogo, in attesa dell’evoluzione della situazione.

La macchina dei soccorsi è in fase di dispiegamento in questi concitati minuti. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Bari sono riuscite a raggiungere fisicamente il sito del rogo per dare inizio alle operazioni di spegnimento e contenimento del fronte di fuoco.

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