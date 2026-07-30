FlixBus potenzia i collegamenti a Bari e provincia: nuove linee per l’estate

FlixBus potenzia il servizio in provincia di Bari per l’estate lanciando nuove linee e incrementando i collegamenti in cinque fermate della provincia. Questo potenziamento ha un duplice obiettivo: supportare la mobilità dei residenti e contribuire a valorizzare il territorio regionale e il suo patrimonio paesaggistico e storico-culturale.

FlixBus lancia anche un breve questionario rivolto ai passeggeri (accessibile qui), per sondare il loro percepito sulle fermate a livello di servizi e sicurezza. Oltre alla politica e agli operatori, infatti, anche chi viaggia può dare un contributo concreto alla creazione di infrastrutture più efficienti, offrendo il suo punto di vista attraverso il questionario ed evidenziando le aree di miglioramento su cui investire.

Nuove linee nel Sud Italia e crescono le frequenze con le grandi città

Da Bari si intensificano le corse verso le grandi città: Roma e Napoli sono raggiungibili almeno sette volte al giorno, mentre Milano dispone di almeno due corse giornaliere e Verona almeno una. Restano operativi anche i collegamenti che permettono di raggiungere comodamente Bologna, Firenze, Perugia e Parma.

Partono anche i nuovi collegamenti stagionali con la Sicilia: Catania e Messina diventano raggiungibili almeno due volte al giorno, mentre sono già operative le nuove linee con Palermo e Trapani. Cresce anche la frequenza dei collegamenti con la Calabria: è possibile raggiungere Cosenza e Sibari almeno quattro volte al giorno e Tarsia e Villa San Giovanni dispongono di due corse quotidiane, mentre Lamezia Terme almeno tre. È già operativa anche la tratta in Basilicata, che permette di arrivare comodamente a Matera, Metaponto e Policoro.

Crescono le corse dall’entroterra alla Valle d’Itria, fino alla Costa Adriatica

Vengono lanciate nuove linee anche nel resto della provincia: per tutta l’estate Polignano a Mare sarà collegata con Milano, Torino e Modena, mentre a Monopoli si intensificano le frequenze da Roma e Napoli. Nel resto della costa gli autobus verdi arrivano anche Loco Rotondo, Molfetta e Mola di Bari.

L’ampliamento della rete FlixBus tocca anche l’entroterra: tutti i collegamenti disponibili a Gravina in Puglia sono attivi una volta al giorno, come anche ad Altamura, dove le frequenze con Roma, Matera e l’aeroporto di Fiumicino dispongono di due corse quotidiane. Il servizio di FlixBus permetterà ai chi arriva nel Barese di raggiungere aree a vocazione turistica, come Alberobello, ma anche luoghi meno battuti della provincia, come Turi. Restano operativi i collegamenti anche all’aeroporto di Bari-Palese e a Putignano.