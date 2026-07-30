Bari, asfalto ceduto e voragini in via Salvemini: la strada diventa una trappola. La protesta

Una vera e propria trappola per automobilisti, motociclisti e pedoni. È lo scenario di pericolo denunciato in via Gaetano Salvemini a Bari, dove le pessime condizioni della sede stradale stanno minando seriamente la sicurezza pubblica. Nel punto più critico dell’arteria urbana, la rottura strutturale del manto asfalto in corrispondenza di un tombino ha costretto le autorità a transennare l’area e a chiudere parzialmente il transito. Il dissesto, tuttavia, non rappresenta un episodio isolato ma il sintomo di un degrado profondo ed esteso.

Come documentato dalle segnalazioni sul posto, l’intera carreggiata e diverse vie adiacenti mostrano evidenti e preoccupanti segni di deterioramento. La totale assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli ultimi anni, combinata con le intense ondate di maltempo e le piogge dei mesi scorsi, ha accelerato il cedimento del terreno sottostante. Le infiltrazioni d’acqua piovana hanno provocato l’apertura di vere e proprie voragini nell’asfalto che continuano ad allargarsi progressivamente, aumentando di giorno in giorno il rischio di gravi incidenti.

I residenti e i fruitori della zona chiedono adesso un intervento tempestivo e risolutivo che non si limiti alla semplice e provvisoria riparazione del punto transennato.