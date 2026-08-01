SABATO, 01 AGOSTO 2026
Cabtutela.it
91,206 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
91,206 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

L’Inps concede la pausa d’agosto: stop alle notifiche di note di rettifica, diffide e accertamenti fiscali

La sospensione delle attività di verifica è partita il 27 luglio

Pubblicato da: redazione | Sab, 1 Agosto 2026 - 14:37
INPS
  • 13 sec

L’Inps comunica che – dal 27 luglio al 31 agosto 2026 (compreso) – verranno sospese la notifica delle “Note di rettifica” e le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA).

Sarà sospesa, inoltre, la notifica delle “Diffide di adempimento” nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione.

Dal 1° al 31 agosto, infine, sarà sospesa la notifica dei verbali ispettivi verso tutti i soggetti destinatari e degli atti di recupero scaturiti dalla vigilanza documentale.

Resta fermo l’obbligo di notifica nei casi in cui questa sia necessaria a escludere il pregiudizio dei crediti dell’Istituto.

Per le eventuali richieste di regolarizzazione che il contribuente intenda avviare nel periodo interessato dalla sospensione, è prevista la possibilità di procedere al trasferimento dei crediti contribuivi all’agente della riscossione, a cura delle Strutture territoriali dell’INPS.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Eventi

Bari capitale mondiale dell’uva da tavola:...

Non soltanto una fiera dedicata all’uva da tavola, ma un luogo...
- 1 Agosto 2026
Nazionale

L’Inps concede la pausa d’agosto: stop...

L'Inps comunica che - dal 27 luglio al 31 agosto 2026...
- 1 Agosto 2026
Nazionale

Zanzara tigre, con un batterio ridotta...

Ridurre la capacità riproduttiva della zanzara tigre senza ricorrere in modo...
- 1 Agosto 2026
Cronaca

Bari, nuova aggressione al Parco Rossani:...

Torna a far parlare di sé il Parco Rossani, teatro nella...
- 1 Agosto 2026