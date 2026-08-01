L’Inps concede la pausa d’agosto: stop alle notifiche di note di rettifica, diffide e accertamenti fiscali

L’Inps comunica che – dal 27 luglio al 31 agosto 2026 (compreso) – verranno sospese la notifica delle “Note di rettifica” e le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA).
Sarà sospesa, inoltre, la notifica delle “Diffide di adempimento” nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione.
Dal 1° al 31 agosto, infine, sarà sospesa la notifica dei verbali ispettivi verso tutti i soggetti destinatari e degli atti di recupero scaturiti dalla vigilanza documentale.
Resta fermo l’obbligo di notifica nei casi in cui questa sia necessaria a escludere il pregiudizio dei crediti dell’Istituto.
Per le eventuali richieste di regolarizzazione che il contribuente intenda avviare nel periodo interessato dalla sospensione, è prevista la possibilità di procedere al trasferimento dei crediti contribuivi all’agente della riscossione, a cura delle Strutture territoriali dell’INPS.