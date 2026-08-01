Il turismo internazionale incorona l’Italia, estate da record: prenotazioni a +12%

Secondo lo studio condotto da Nomisma per Xenia nell’ambito del progetto Mapping the Tourism’ Opportunities, nel 2025 l’Italia ha registrato 138,4 milioni di arrivi e 476,9 milioni di presenze complessive, confermandosi quarto paese europeo per arrivi e secondo per presenze, con il 15% del totale presenze del continente.

L’analisi mette in evidenza anche l’incremento delle presenze turistiche a fronte di una dinamica più debole degli arrivi domestici: nel 2025 le presenze totali crescono del +2,3% rispetto al 2024, trainate dai flussi stranieri (+4,3%), mentre quelle italiane restano stazionarie. Il peso della componente straniera sul totale presenze raggiunge il 56%, confermando l’internazionalizzazione strutturale della domanda turistica italiana.

Al contempo, in Italia il comparto alberghiero si conferma il canale ricettivo di riferimento: con il 67,7% degli arrivi e il 60,4% delle presenze totali, gli hotel restano il punto d’accesso principale al turismo italiano. Nel 2025 le presenze alberghiere crescono del +1,4%, con una tendenza all’allungamento dei soggiorni — la permanenza media sale a 3,1 notti — che segnala una domanda più matura e orientata alla qualità dell’esperienza. I dati del primo trimestre 2026 ci consegnano un quadro incoraggiante per il settore turistico nazionale, con la domanda che cresce del +4,2% in termini di arrivi e del +7,5% in termini di presenze rispetto allo stesso periodo del 2025.

Parallelamente, la componente straniera continua a fare da traino: +10,2% di arrivi e +12,3% di presenze internazionali nel solo primo trimestre. Sul fronte della spesa, nei primi tre mesi dell’anno i turisti stranieri hanno già speso 9,1 miliardi di euro, il 5,4% in più rispetto a un anno fa. Se a trainare la crescita è il comparto extra-alberghiero, con arrivi a +13,1% e presenze a +14,7% nel primo trimestre, anche il comparto alberghiero mostra segnali incoraggianti: nonostante arrivi in calo, le presenze crescono del +3,9% con gli ospiti stranieri a +6,5%, con soggiorni che si allungano, segnale di una clientela sempre più orientata a un’esperienza di soggiorno ricca e prolungata.