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Bari, nuova aggressione al Parco Rossani: molestata una donna

Intervento tempestivo delle forze dell'ordine

Pubblicato da: redazione | Sab, 1 Agosto 2026 - 18:44
parco rossani
  • 48 sec

Torna a far parlare di sé il Parco Rossani, teatro nella giornata di oggi di un nuovo episodio di violenza. Un uomo avrebbe molestato una donna all’interno dell’area verde, che si è difesa colpendolo con un calcio ai testicoli.

Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione degli agenti di polizia, ormai presenti stabilmente nel parco proprio a seguito dei recenti episodi di cronaca, che sono intervenuti tempestivamente sul posto. Al momento non è chiaro se la donna sporgerà denuncia nei confronti del suo molestatore.

Non si registrano al momento ulteriori dettagli sulla dinamica dell’episodio né sull’identità delle persone coinvolte.

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