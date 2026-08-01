Bari, nuova aggressione al Parco Rossani: molestata una donna

Torna a far parlare di sé il Parco Rossani, teatro nella giornata di oggi di un nuovo episodio di violenza. Un uomo avrebbe molestato una donna all’interno dell’area verde, che si è difesa colpendolo con un calcio ai testicoli.

Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione degli agenti di polizia, ormai presenti stabilmente nel parco proprio a seguito dei recenti episodi di cronaca, che sono intervenuti tempestivamente sul posto. Al momento non è chiaro se la donna sporgerà denuncia nei confronti del suo molestatore.

Non si registrano al momento ulteriori dettagli sulla dinamica dell’episodio né sull’identità delle persone coinvolte.