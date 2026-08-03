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Assalto a postamat nel Barese, terzo colpo in tre giorni

Dopo Ceglie e Modugno

Pubblicato da: redazione | Lun, 3 Agosto 2026 - 10:02
carabinieri
  • 7 sec

Il postamat dell’ufficio postale di via Grumo, a Binetto (Bari), è stato fatto esplodere intorno alle 3 della notte scorsa. Il materiale esplosivo sarebbe stato inserito nell’erogatore automatico di banconote. La deflagrazione ha provocato danni alla sede delle Poste, ma anche al balcone dell’appartamento che si trova al piano superiore. Non è chiaro se siano stati portati via contanti. A ricostruire quanto accaduto saranno le indagini dei carabinieri che potranno contare sulle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. È il terzo colpo che avviene fra Bari e provincia in tre giorni. All’alba di sabato scorso era stato fatto esplodere il bancomat della filiale BdM di Ceglie del Campo, mentre nella notte tra il primo e il due agosto a saltare in aria era stato il bancomat della filiale della banca Monte Paschi di Siena di Modugno.

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