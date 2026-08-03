Trasporti, da oggi tornano i treni tra Grumo e Gravina. Bus tra Bari e Grumo fino al 30

A partire da oggi, lunedì 3 agosto riparte la circolazione ferroviaria sulla tratta Fal tra Grumo Appula e Gravina. Resterà invece interrotta fino al 30 agosto, come previsto, la tratta tra Bari Centrale e Grumo Appula, dove proseguono i lavori di manutenzione straordinaria, potenziamento infrastrutturale e gli interventi connessi all’interramento del secondo binario a Modugno.

Per i viaggiatori, quindi, il servizio ferroviario tornerà operativo solo su una parte della linea, mentre tra Bari e Grumo Appula continueranno a circolare gli autobus sostitutivi. I bus in partenza da Bari Centrale verso Grumo Appula seguiranno gli orari dei treni programmati, ma con partenza anticipata di 15 minuti. La misura resterà in vigore fino al 30 agosto.

Saranno inoltre soppressi sull’intera tratta e sostituiti con autobus i treni diretti numero 12 Matera Sud-Bari, in partenza alle 7.45, e numero 47 Bari-Matera Sud, delle 18.55. In questi due casi non sono previste variazioni negli orari di partenza. Per agevolare la mobilità degli utenti, anche in considerazione della forte affluenza turistica sulla tratta Bari-Matera, Fal ha previsto ulteriori autobus diretti tra Bari e Matera, in entrambe le direzioni, senza fermate intermedie.

L’azienda si scusa per i disagi e invita i viaggiatori a consultare gli avvisi aggiornati, gli orari e le fermate dei bus sostitutivi. Per esigenze di viabilità, infatti, i punti di arrivo e partenza degli autobus non sempre coincidono con gli spazi esterni alle stazioni ferroviarie Fal. È il caso, ad esempio, di Bari Centrale, dove i bus partiranno e faranno capolinea all’interno del Terminal Bus Fs di via Capruzzi. A Toritto, invece, i mezzi transiteranno da via Pugliese.

Informazioni e orari dei servizi sostitutivi sono disponibili sul sito delle Ferrovie Appulo Lucane, sulla pagina Facebook aziendale, sull’app Fal, chiamando il numero verde 800 050 500 e nelle stazioni, anche attraverso il QR code presente sui manifesti informativi. Il cantiere continuerà quindi a incidere sulla mobilità tra Bari e Grumo per tutto il mese di agosto, mentre dal 3 agosto il collegamento su ferro tornerà attivo tra Grumo Appula e Gravina.