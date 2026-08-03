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Bari, tornano i mercati serali: ecco le aperture previste per agosto

A partire da oggi

Pubblicato da: redazione | Lun, 3 Agosto 2026 - 14:47
mercato serale via Portoghese
  • 58 sec

Prosegue a Bari la stagione dei mercati serali, organizzata anche quest’anno grazie alla collaborazione tra l’assessorato allo Sviluppo locale e le associazioni sindacali e datoriali degli operatori mercatali. Oggi pomeriggio, alle 17.30, l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli sarà presente al mercato di via Vittorio Veneto, nell’ambito delle aperture previste dal calendario estivo. I mercati serali saranno operativi dalle 16 alle 21 e interesseranno diversi quartieri della città, secondo quanto stabilito dal Documento strategico del commercio.

Il calendario di agosto prevede per oggi, lunedì 3 agosto l’apertura del mercato di via Vittorio Veneto, turno B. Martedì 4 agosto toccherà ai mercati di via Vaccarella, Carbonara-via Del Turco e Palese-San Girolamo. Mercoledì 5 agosto saranno aperti i mercati della nuova area di Santo Spirito, di via Caduti Partigiani a Japigia e di Torre a Mare. Giovedì 6 agosto sarà la volta del mercato di piazzale Lorusso, a San Pasquale, mentre venerdì 7 agosto aprirà in orario serale il mercato di via De Ribera, al San Paolo. Lunedì 10 agosto nuovo appuntamento in via Vittorio Veneto, questa volta con il turno A. Per sabato 8 agosto, invece, è prevista l’apertura mattutina del mercato di via Madre Teresa di Calcutta, a Poggiofranco. L’iniziativa punta a favorire la fruizione dei mercati anche nelle ore meno calde della giornata e a sostenere il commercio di prossimità nei quartieri, offrendo a cittadini e operatori nuove occasioni di incontro e acquisto durante il periodo estivo.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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