Bari, centro ludico per la prima infanzia del Municipio I: aperte fino al 31 agosto le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al Centro ludico per la prima infanzia del Municipio 1 per l’annualità 2026-2027. Le famiglie interessate potranno presentare domanda online da oggi fino alle ore 12 del 31 agosto 2026.

Il Centro ha sede presso il plesso scolastico “Melo da Bari” del Municipio n. 1, in via Maggiore Turitto 1, e accoglie bambini e bambine dai 3 ai 36 mesi, compresi i minori con disabilità della stessa fascia d’età, nei turni mattutino e pomeridiano.

Il servizio è rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Bari e ai nuclei già seguiti dai servizi sociali territoriali e avrà inizio il prossimo 1 ottobre per terminare il 30 giugno 2027.

“Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della nostra comunità – dichiara l’assessore alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone –. Servizi come il Centro ludico non rappresentano soltanto un supporto concreto alle famiglie nella conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, ma sono luoghi educativi in cui bambine e bambini possono crescere, costruire le prime relazioni e sviluppare le proprie autonomie e potenzialità in un contesto inclusivo e accogliente.

Questi servizi costituiscono anche uno strumento fondamentale per la parità di genere. Ancora oggi, infatti, il lavoro di cura ricade troppo spesso sulle donne, costrette a rallentare o interrompere il proprio percorso professionale. Garantire servizi educativi accessibili e di qualità significa permettere a tante madri di non dover scegliere tra il desiderio di costruire una famiglia e quello di realizzarsi nel lavoro, restituendo loro una libertà di scelta che dovrebbe essere un diritto e non un privilegio.

Assicurare l’accesso a questi servizi, con particolare attenzione ai nuclei più fragili, significa scegliere un welfare che non si limita a intervenire quando emerge il bisogno, ma che lo previene, creando opportunità e accompagnando le persone fin dai primi anni di vita. È così che si costruisce una comunità più forte, più giusta e capace di non lasciare indietro nessuno e nessuna”.

Per partecipare, i bambini non devono risultare frequentanti un asilo nido comunale. È possibile presentare domanda per un massimo di due minori dello stesso nucleo familiare.

Nell’assegnazione dei posti sarà data continuità ai bambini che hanno già frequentato il Centro nell’annualità 2025-2026. A seguire i minori segnalati dai servizi socio-educativi comunali e le nuove richieste delle famiglie.

Per le nuove iscrizioni avranno priorità i nuclei con un ISEE ordinario non superiore a 20.000 euro. Gli eventuali posti ancora disponibili potranno essere assegnati anche alle famiglie con ISEE superiore.

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma online del Comune, utilizzando le credenziali SPID o CIE. È necessario disporre anche di un’attestazione ISEE in corso di validità.

Le famiglie dei bambini che hanno già frequentato il Centro dovranno confermare l’iscrizione e il turno attraverso il Modello A, disponibile al link https://smartwelfare.comune.bari.it/CentroLudicoPrimaInfanzia_modelloa.

Per le nuove iscrizioni e per le domande presentate dai servizi socio-educativi è invece necessario utilizzare il Modello B disponibile al link https://smartwelfare.comune.bari.it/CentroLudicoPrimaInfanzia_modellob.

Chi non dispone di credenziali SPID o CIE potrà affidare la presentazione della domanda a una persona delegata, allegando la delega e un documento di identità.

La frequenza del turno del mattino esclude quella del pomeriggio e viceversa.

Per informazioni è possibile contattare il Segretariato sociale al numero 080 5777777, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30.

Sono inoltre disponibili i numeri 080 5772508 e 080 5773972, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30.

Per problemi tecnici legati alla piattaforma è possibile scrivere all’indirizzo helpdesk.CLPI2026@servizilocalispa.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili sull’avviso pubblico consultabile sul sito istituzionale del Comune di Bari nella sezione Novità/Avvisi/ Avviso pubblico rivolto alle famiglie per l’individuazione degli utenti del servizio “Centro ludico per la prima infanzia” del Municipio 1 – annualità 2026/2027.