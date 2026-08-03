Pasqualino Gourmet 2026: ad Alberobello torna la festa del panino simbolo

Torna ad Alberobello (Ba) uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della stagione estiva: “Pasqualino Gourmet”, l’evento dedicato al panino simbolo della città dei trulli, giunto alla sua ottava edizione. L’iniziativa è in programma dal 7 al 14 agosto 2026 in via Barsento, pronta ad accogliere cittadini, turisti e visitatori in un’esperienza che unisce gusto, tradizione e intrattenimento.

Organizzata dall’Associazione Gourmet Eventi, con il patrocinio del Comune di Alberobello, nell’ambito del programma “We Are In Trulli Summer Edition – Trentennale UNESCO”, e della Regione Puglia, la manifestazione si conferma tra gli eventi più attesi del calendario estivo di Alberobello, puntando l’attenzione sulle sue eccellenze gastronomiche.

“Pasqualino Gourmet rappresenta un (ormai attesissimo) appuntamento che racconta l’identità più autentica di Alberobello, capace di coniugare tradizione, accoglienza e promozione del territorio. Eventi come questo valorizzano uno dei simboli della nostra cultura gastronomica e contribuiscono a rendere ancora più attrattiva la nostra Città, offrendo ai cittadini e ai tanti visitatori occasioni di incontro, convivialità e scoperta. Nel trentennale del riconoscimento UNESCO, iniziative di qualità come Pasqualino Gourmet arricchiscono il calendario estivo e confermano Alberobello come una destinazione viva, dinamica e capace di fare rete con le associazioni e le realtà del territorio.” – spiega il Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha registrato oltre 35mila presenze, per otto sere, a partire dalle ore 19.00, via Barsento si trasformerà in un autentico villaggio del gusto, animato da stand gastronomici, birre artigianali, musica dal vivo e attività per tutte le età. L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 7 agosto alle ore 21.00.

Protagonista indiscusso sarà ancora una volta il Pasqualino, il celebre panino tipico di Alberobello, composto da tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata. Nato tra gli anni ’50 e ’60 come spuntino amato dagli studenti, oggi è diventato una vera icona gastronomica locale, simbolo di identità e convivialità.

Durante l’evento, accanto alla versione tradizionale, il pubblico potrà scoprire originali reinterpretazioni gourmet del Pasqualino, insieme a una ricca proposta culinaria che spazia tra primi piatti, specialità di carne e pesce e prodotti tipici del territorio.

Anche per questa edizione, inoltre, sarà assegnato il “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet”, riconoscimento dedicato alla proposta più creativa e gustosa ispirata al panino protagonista, a testimonianza della continua evoluzione di una tradizione che sa rinnovarsi.

“Pasqualino Gourmet interpreta perfettamente lo spirito della nostra programmazione estiva: valorizzare le tradizioni locali attraverso iniziative in grado di coinvolgere pubblici diversi, coniugando cultura del buon cibo, con la musica e l’intrattenimento – commenta Valeria Sabatelli, assessora alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Alberobello -. È una manifestazione che, negli anni, è cresciuta fino a diventare uno degli appuntamenti clou dell’estate alberobellese, contribuendo anche a promuovere l’immagine della Città dal punto di vista gastronomico. Ringraziamo l’Associazione Gourmet Eventi per l’impegno e la passione con cui porta avanti questo progetto, che rappresenta un valore aggiunto per l’intera comunità.”

Il programma sarà arricchito da un fitto calendario musicale: ogni sera si alterneranno concerti live con band e artisti di diversi generi, seguiti da dj set che accompagneranno il pubblico fino a tarda notte, creando un’atmosfera dinamica e coinvolgente.

“Pasqualino Gourmet è cresciuto anno dopo anno, diventando un appuntamento sempre più partecipato e sentito, capace di richiamare migliaia di persone – sottolinea Luigi Giliberti, presidente dell’associazione organizzatrice -. Il successo delle scorse edizioni ci spinge a proseguire con ancora più entusiasmo su questa strada, con l’obiettivo di valorizzare una tradizione che appartiene a tutti noi e renderla sempre più attrattiva anche per i visitatori. Vogliamo offrire una grande festa popolare, accessibile e inclusiva, dove qualità gastronomica, musica e convivialità si incontrano in un’atmosfera aperta a tutti, per far vivere a chiunque l’esperienza autentica di Alberobello.”

“Pasqualino Gourmet” vanta la partnership con la Fondazione Carnevale di Putignano.

L’evento è a ingresso libero. Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sulle pagine social ufficiali Pasqualino Gourmet (Facebook e Instagram).

PROGRAMMA MUSICALE

Venerdì 7 agosto : 90 Mania (il più grande show anni 90)

Sabato 8 agosto : Ritmo Binario (musica popolare da cantare e ballare)

Domenica 9 agosto : Time Machine (le migliori canzoni italiane)

Lunedì 10 agosto : Precious (cover band dei Depeche Mode)

Martedì 11 agosto : ReQueen (cover band dei Queen)

Mercoledì 12 agosto : Libera Nos A Malo (cover band di Ligabue) e special guest il chitarrista di Ligabue: Max Cottafavi

Giovedì 13 agosto : i Tormentoni (la festa più divertente d’Italia con i tormentoni di tutti i tempi)

Giovedì 14 agosto : I Komandanti (cover band di Vasco Rossi)

Inizio live alle ore 22.00

Tutte le sere Viviano Bagnardi DJ set in apertura serata, dalle ore 20.00, e in chiusura dopo i live.

LA STORIA DEL PANINO PASQUALINO

Intorno alla fine degli anni ‘50 del secolo scorso, grazie all’intuizione di Pasquale Dell’Erba, dinamico ed eclettico salumiere, nasce il Pasqualino, panino tipico di Alberobello. Semplice e gustoso, innovativo nella sua composizione, si affermò in particolare tra i giovani studenti dell’epoca, tanto da diventare un’eccellenza di Alberobello, tramandata da generazioni di salumieri. La ricerca, condotta attraverso testimonianze documentate, ha portato a definire la ricetta originale del Panino Pasqualino: panino rosetta/tartaruga, tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata. L’Associazione Pasqualino Gourmet, nel pieno rispetto della tradizione, si pone l’obiettivo di continuare a valorizzare il Pasqualino e rielaborarlo in chiave gourmet.