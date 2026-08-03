Rapina al McDonald’s di Brindisi e traffico di droga: 5 arresti

Nella mattinata odierna, personale della Squadra Mobile della Questura di Brindisi e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brindisi, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di cinque soggetti, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro, dei reati di rapina aggravata, porto illegale di armi comuni da sparo e ricettazione.

Inoltre due dei cinque soggetti coinvolti sono anche indiziati della commissione di reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana.

Il provvedimento cautelare costituisce l’esito di un’articolata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile e dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza, per i rispettivi filoni d’indagine, e coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi, sviluppata a seguito della rapina perpetrata il 24 aprile 2026 ai danni del ristorante McDonald’s di Brindisi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tre dei componenti del gruppo, completamente travisati e verosimilmente armati, hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale, minacciando dapprima l’addetto alla vigilanza e successivamente le cassiere. L’azione criminale, consumata in un brevissimo lasso di tempo, ha consentito agli autori di impossessarsi della somma complessiva di € 618,25, per poi darsi rapidamente alla fuga.

Ad attenderli fuori il fast food c’era il quarto uomo componente del gruppo criminale, a bordo di un’utilitaria oggetto di un precedente furto e rinvenuta, diverse ore dopo la rapina, completamente bruciata nell’agro di Brindisi.

Le indagini, svolte attraverso un’approfondita attività tecnica e investigativa, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti dei cinque destinatari della misura cautelare, tutti originari di Brindisi e già gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti. Gli elementi acquisiti hanno permesso di delineare il ruolo dei singoli partecipanti nella pianificazione e nell’esecuzione dell’azione delittuosa.

Nell’ambito delle predette attività investigative, inoltre, è stato possibile appurare come due dei cinque soggetti coinvolti nella citata rapina, hanno commesso, in concorso, svariati illeciti nel settore degli stupefacenti.

In particolare, dalle indagini è emerso che gli stessi, in alcune occasioni, detenevano sostanze stupefacenti che per tipologia e confezionamento erano destinate allo spaccio, in altre circostanze, vendevano o comunque cedevano narcotico a terzi soggetti sulle piazze di Brindisi e San Pietro Vernotico (BR).

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari sono stati eseguiti anche decreti di perquisizione personale e domiciliare emessi dall’Autorità giudiziaria, finalizzati all’ulteriore acquisizione di elementi utili alle indagini.