Caldo, Bari resta in bollino rosso: allerta massima anche nei prossimi giorni

Il caldo non allenta la presa e Bari resta tra le città italiane in bollino rosso anche nelle giornate di martedì 4 e mercoledì 5 agosto. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, che conferma il livello massimo di allerta in 25 dei 27 centri monitorati.

Il bollino rosso indica condizioni di rischio per la salute non solo delle persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti con patologie, ma anche della popolazione generale. Per Bari, quindi, si prevedono ancora giornate difficili, con temperature elevate e possibili criticità soprattutto nelle ore centrali. A livello nazionale, per entrambe le giornate resteranno in arancione soltanto Messina e Reggio Calabria, livello che segnala rischi soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Le città in bollino rosso il 4 e 5 agosto saranno Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste, Ancona e Bari.

Nel capoluogo pugliese resta dunque alta l’attenzione, con l’invito a limitare gli spostamenti nelle ore più calde, evitare l’esposizione diretta al sole, bere spesso e prestare particolare attenzione a persone anziane, bambini, malati cronici e chi vive situazioni di fragilità. Il quadro conferma una fase di caldo intenso e persistente, con Bari pienamente coinvolta nell’ondata che sta interessando gran parte del Paese.