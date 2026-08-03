Multe per eccesso di velocità, Bari incassa “solo” 183mila euro. In Puglia il totale supera i 15 milioni

Il Comune di Bari ha incassato nel 2025 oltre 183mila euro da multe per eccesso di velocità. È quanto emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici relativi ai proventi delle sanzioni per violazione dei limiti di velocità, tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione. Nel complesso, in Puglia, i soli Comuni hanno dichiarato incassi per oltre 14,4 milioni di euro. Se si aggiunge anche il dato dell’amministrazione provinciale di Lecce, pari a più di un milione di euro, il totale regionale supera i 15,4 milioni.

Il capoluogo pugliese, con 183.133 euro, si colloca lontano dai Comuni che registrano gli importi più alti. In provincia di Bari, invece, spicca Sammichele di Bari, che ha incassato 742.181 euro, entrando tra i primi dieci Comuni pugliesi per proventi da sanzioni legate alla velocità. In testa alla classifica regionale c’è Galatina, in provincia di Lecce, con 5.365.680 euro. Seguono Trepuzzi, con 1.992.530 euro, e Cavallino, con 897.676 euro. Ai piedi del podio Lecce, con 830.624 euro, poi Massafra, con 820.712 euro, e Sammichele di Bari.

Tra gli altri capoluoghi pugliesi, Taranto ha dichiarato 255.218 euro, quindi più di Bari, mentre Foggia si ferma a 25.534 euro. Gli altri capoluoghi hanno indicato importi nulli. Il tema delle multe per eccesso di velocità si intreccia con quello della sicurezza stradale, soprattutto nei mesi estivi. Secondo l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto Emg, oltre 15 milioni di italiani useranno l’auto per raggiungere la meta delle vacanze. Proprio l’estate resta uno dei periodi più critici per gli incidenti. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, nei mesi di giugno, luglio e agosto si sono verificati in Italia oltre 48mila incidenti stradali con lesioni a persone, pari al 28% del totale annuo.

In Puglia, nello stesso periodo, sono stati registrati 3.312 sinistri con feriti, pari al 30% del totale regionale. Il picco si è avuto a luglio, con 1.190 incidenti. L’eccesso di velocità resta quindi uno dei fattori più rilevanti sul fronte della sicurezza stradale. I dati sugli incassi, soprattutto nei territori dove le cifre sono più elevate, fotografano non solo l’attività di controllo, ma anche la necessità di rafforzare prevenzione, prudenza alla guida e rispetto dei limiti.