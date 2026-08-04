Bari, Cristian Mirabile è il nuovo direttore di Anestesia e Rianimazione pediatrica del Giovanni XXIII

Cristian Ottavio Mirabile è il nuovo direttore dell’Anestesia e Rianimazione pediatrica dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari. Il medico barese rientra in Puglia dopo oltre dieci anni di attività professionale all’estero, maturata in alcuni importanti centri internazionali tra Parigi e Doha. Mirabile ha firmato il contratto con l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari-Giovanni XXIII per l’affidamento dell’incarico di direzione della struttura.

Originario di Locorotondo, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Bari e si è specializzato in Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva all’Università di Foggia. Dopo le prime esperienze professionali in Italia, tra Genova e Bergamo, ha progressivamente concentrato la propria attività sull’anestesia e sulla terapia intensiva pediatrica, con particolare attenzione all’ambito cardiochirurgico.

Dal 2014 ha lavorato prevalentemente in Francia. All’Hôpital Necker-Enfants Malades di Parigi si è occupato di anestesia cardiaca pediatrica e terapia intensiva, seguendo pazienti con cardiopatie congenite, dai neonati agli adulti, anche in procedure complesse come assistenza ventricolare e trapianto cardiaco. Dal 2018 al 2024 è stato all’Hôpital Marie Lannelongue, centro francese di alta specializzazione per la chirurgia cardiaca, toracica e vascolare. Dal 2021 al 2024 ha ricoperto l’incarico di responsabile della Terapia intensiva cardiaca, coordinando l’assistenza a pazienti con cardiopatie congenite complesse, compresi neonati e bambini sottoposti a supporto Ecmo, assistenza ventricolare e trapianto. Nel 2025 ha proseguito l’attività a Parigi come consulente anestesista-rianimatore all’Institut Mutualiste Montsouris e all’Hôpital Necker-Enfants Malades. Da novembre 2025 a giugno 2026 ha lavorato come Senior Attending Physician nella Terapia intensiva cardiaca pediatrica del Sidra Hospital di Doha, in Qatar, ultima esperienza prima del rientro in Puglia.

Nel corso della sua formazione ha acquisito competenze specifiche nell’Ecmo, nelle tecniche di assistenza respiratoria e circolatoria, nell’ecocardiografia applicata alle cardiopatie congenite e nel trapianto polmonare e cuore-polmone. All’attività clinica ha affiancato anche quella scientifica e formativa, con pubblicazioni internazionali e attività didattica nel diploma interuniversitario in Terapia intensiva delle cardiopatie congenite delle Università di Parigi e Bordeaux. Nel 2023 ha inoltre conseguito un Executive MBA in Healthcare Management all’Université Paris Dauphine – PSL.

“Il ritorno in Puglia del dottor Mirabile rappresenta un passaggio importante nel percorso di rafforzamento del Giovanni XXIII”, dichiara il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce. “Con la sua nomina alla direzione dell’Anestesia e Rianimazione pediatrica riportiamo nella sanità pubblica regionale un professionista che ha maturato competenze di elevata specializzazione in alcuni dei più qualificati centri pediatrici internazionali”. Secondo Sanguedolce, l’esperienza di Mirabile nell’anestesia e nella terapia intensiva dei bambini con cardiopatie potrà fornire un contributo al consolidamento della cardiochirurgia pediatrica, recentemente riattivata al Giovanni XXIII. “Il suo rientro si inserisce nella strategia aziendale di valorizzazione del polo pediatrico, per garantire alle famiglie pugliesi risposte sempre più complete”, conclude il direttore generale.