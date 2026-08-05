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Meteo, Bari ancora nella morsa del caldo: bollino rosso almeno fino a venerdì

Temperature percepite fino a 37 gradi

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Agosto 2026 - 14:41
pane e pomodoro autunno caldo
  • 58 sec

Bari resta in allerta rossa per il caldo. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, per la città è previsto il livello 3 per tre giorni consecutivi: martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 agosto. Si tratta del livello più alto del sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, indicato quando le condizioni meteorologiche possono rappresentare un rischio non solo per le persone fragili, ma anche per la popolazione generale.

Per martedì 5 agosto il bollettino indica una temperatura di 30 gradi alle 8 e di 33 gradi alle 14, con una temperatura massima percepita di 36 gradi. Stesso valore massimo percepito previsto anche per mercoledì 6 agosto, giornata in cui la temperatura sarà di 28 gradi alle 8 e di 33 gradi alle 14. La situazione resta critica anche giovedì 7 agosto, quando il livello di allerta resterà rosso e la temperatura massima percepita salirà a 37 gradi. Anche in questo caso il bollettino indica 28 gradi alle 8 e 33 gradi alle 14.

L’allerta conferma quindi una fase di caldo intenso e persistente sulla città, con condizioni particolarmente delicate nelle ore centrali della giornata. L’invito, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie, è a limitare l’esposizione al sole, evitare sforzi fisici nelle ore più calde, bere frequentemente e prestare attenzione agli ambienti poco ventilati. Il monitoraggio del ministero della Salute rientra nel sistema nazionale di prevenzione degli effetti delle ondate di calore, attivo nelle principali città italiane durante il periodo estivo.

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