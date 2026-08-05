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Incendi, Città Metropolitana di Bari al lavoro con sfalcio dell’erba e rimozione dei rifiuti lungo le strade

Leccese: «In questi mesi estivi è ancora più importante prendersi cura delle nostre strade»

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Agosto 2026 - 15:35
rifiuti campagna
  • 2 min

Proseguono le attività di manutenzione lungo la rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Bari, con interventi che comprendono lo sfalcio dell’erba, la cura del verde e la rimozione dei rifiuti abbandonati. Le operazioni, coordinate dal Settore Mobilità sostenibile e Viabilità, interessano progressivamente l’intero territorio metropolitano con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione e ridurre il rischio di incendi durante il periodo estivo.

«In questi mesi estivi, quando il caldo rende tutto più fragile e il rischio incendi sale, è ancora più importante prendersi cura delle nostre strade – dichiara il sindaco metropolitano, Vito Leccese -. Per questo abbiamo scelto di mettere in campo un importante lavoro di pulizia e di contrasto all’abbandono dei rifiuti, restituendo ordine e sicurezza a tutte le nostre arterie, dalle coste all’entroterra. Sappiamo che avere un ciglio stradale pulito e curato cambia la percezione stessa della qualità della vita. Ci auguriamo che questi sforzi non siano vani, e che aumenti il rispetto nei confronti degli spazi pubblici, perché raccogliere e smaltire tonnellate di rifiuti periodicamente non è solo sgradevole, ma è anche molto costoso. Ci sono molti modi per smaltire i nostri rifiuti, quello di abbandonarli sulle strade è il più incivile e illegale».

Gli interventi rientrano in un Accordo quadro della durata di quattro anni, con un importo lavori di 4,5 milioni di euro, suddiviso in sei lotti. La programmazione consente di garantire in modo continuativo le attività di manutenzione sull’intera rete stradale metropolitana. Oltre allo sfalcio dell’erba e della vegetazione spontanea, l’appalto comprende anche la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le pertinenze stradali, con l’obiettivo di migliorare il decoro, la sicurezza e la tutela ambientale.

Le operazioni vengono eseguite ogni giorno lungo i circa 1.700 chilometri della rete viaria metropolitana, composta da 206 strade, seguendo una programmazione che permette di raggiungere progressivamente tutte le arterie, dalle zone costiere a quelle interne.

Particolare attenzione viene riservata alla pulizia dei cigli stradali, delle banchine e delle aree di pertinenza delle strade provinciali, dove la presenza di erba secca, vegetazione spontanea e rifiuti può favorire l’innesco e la propagazione degli incendi, soprattutto nei mesi caratterizzati da temperature elevate.

Foto repertorio

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