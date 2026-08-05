Strade e marciapiedi, prosegue il piano di restyling a Bari: nuovo asfalto a Ceglie e segnaletica su viale Europa

Proseguono a Bari gli interventi di manutenzione straordinaria su strade, marciapiedi e aree di sosta nei cinque Municipi. Il piano, finanziato con le risorse già destinate alle manutenzioni e con lo stanziamento aggiuntivo di 16 milioni di euro inserito con variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2026/2028, sta interessando diversi quartieri della città.

Nel Municipio 4, che comprende Carbonara, Ceglie, Loseto e Santa Rita, sono partite questa mattina le operazioni su Strada Guarda Ciucci. Nella giornata di oggi è stata livellata la superficie con misto granulare stabilizzato, in modo da procedere domani con la posa del nuovo asfalto. A Ceglie, nei prossimi giorni, le lavorazioni proseguiranno su via Madonna della Pietà, via Piave, via Tripoli, via Risorgimento, via Cavour, via Principe Amedeo, via Buonarroti e vico Gallo.

Sempre nel Municipio 4 è stato completato il nuovo marciapiede di via Crispi, a Loseto. L’intervento riguarda un tratto di circa 200 metri che collega la parte vecchia del quartiere all’attraversamento pedonale di Loseto nuova. Si tratta di un’opera attesa dai residenti, in particolare da chi utilizza il percorso per raggiungere il capolinea Amtab nello slargo di via Crispi e la fermata della metropolitana Bari-Bitritto. Intanto su viale Europa, nel Municipio 3, dopo il completamento del rifacimento dell’asfalto su oltre due chilometri di strada, è stata realizzata anche la nuova segnaletica orizzontale per indicare in modo più evidente i limiti massimi di velocità.

“Prosegue senza sosta la realizzazione del piano straordinario e condiviso di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e aree sosta, che abbiamo costruito insieme ai territori, raccogliendo le principali segnalazioni sulle priorità cui dare rapida risposta – spiega l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi -. Al primo stanziamento di circa 7 milioni di euro, si è aggiunta una parte dei 16 milioni destinati alle manutenzioni di strade, scuole, mercati e impianti sportivi, come chiesto dal sindaco al Consiglio comunale.

Il corposo piano di interventi che stiamo realizzando, ci tengo a ricordarlo, restituirà decoro e funzionalità ad alcune strade che da anni attendono un intervento, e si affianca alle riasfaltature già in corso da parte di AQP ed Enel e al rifacimento del pacchetto stradale su 24 chilometri di grandi arterie cittadine, lungo le direttrici interessate dal futuro BRT. Andiamo avanti, dunque, a ritmo serrato su tutti e cinque i Municipi. Oggi partiamo con il rifacimento dell’asfalto su numerose strade di Ceglie. Nelle scorse ore, inoltre, abbiamo completato l’intervento su un’arteria fondamentale della nostra città, viale Europa: un grande lavoro di manutenzione straordinaria, concentrato anche nelle ore notturne, che ha riguardato oltre due chilometri di strada, oggi totalmente riqualificata, più comoda e fluida. Per renderla ancora più sicura, infine, abbiamo realizzato la nuova segnaletica orizzontale, che ricorda in modo evidente e chiaro i limiti di velocità da rispettare”.

“La realizzazione del marciapiede di Loseto appena conclusa e, ora, l’avvio del rifacimento dell’asfalto di Strada Guarda Ciucci, sono interventi di particolare valore anche simbolico, perché molto attesi dai residenti – dichiara la presidente del Municipio 4 Mariachiara Addabbo -. Strada Guardia Ciucci è, infatti, da sempre al centro delle attenzioni del territorio, perché soggetta purtroppo al terribile fenomeno dei roghi tossici. Si tratta di una strada di collegamento con Valenzano, alle spalle del cimitero di Ceglie: con questo intervento siamo certi diventerà più accessibili e più sicura. Sono felice oggi di potere finalmente condividere un calendario di interventi che permetteranno di riasfaltare intere strade, a partire da Ceglie del campo”.

“La conclusione dei lavori su via Europa è per noi un grande traguardo – sottolinea la presidente del Municipio 3 Luisa Verdoscia – perché abbiamo una strada completamente riasfaltata, con una segnaletica che riporta in quattro diversi punti, in modo nitido ed evidente, quali sono i limiti di velocità da rispettare. Siamo certi che questo intervento ridurrà l’incidentalità e renderà viale Europa molto più sicura”.

Da inizio anno, nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria, risultano completati o in corso diversi interventi: l’area di sosta di San Girolamo nel Municipio 3, la sistemazione provvisoria di un’area parcheggio a Santo Spirito nel Municipio 5, via Guglielmo Appulo, viale Archimede, strada Pantaleo, l’area adiacente al Parco Maugeri e via San Giorgio nel Municipio 1, i lavori preparatori della viabilità di accesso al Maab nel Municipio 2, viale Europa nel Municipio 3, Strada Guarda Ciucci e il marciapiede di via Crispi nel Municipio 4.

A partire da settembre sono già previsti nuovi cantieri su via De Ferrariis, via Comes, via Poli, via Mariano Santo, via Niceforo, via Cozzoli, via Capaldi, via Turati tra viale Einaudi e via Santomauro, strada San Giorgio Martire, via Lucarelli, viale Bartolo, via Camillo Rosalba tra via Lucarelli e via Dell’Andro e rampa via Lucarelli nel Municipio 2. Altri interventi riguarderanno l’ex strada provinciale 54, via D’Annunzio e via Udine fino alla quarta traversa di via Napoli nel Municipio 5.