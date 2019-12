Questa mattina a Bari, via Calefati è stata chiusa al traffico nel tratto tra via Visconti e via Manzoni per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la strada. Infatti poco prima erano caduti dei calcinacci da un palazzo mettendo in pericolo i pedoni e gli automobilisti che transitavano al quartiere Libertà. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale che hanno interdetto il traffico veicolare.

Foto di repertorio

