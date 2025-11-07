VENERDì, 07 NOVEMBRE 2025
Bari, nonna Lucia festeggia un secolo di vita: “Esempio di forza e saggezza”

Gli auguri del Comune

Pubblicato da: redazione | Ven, 7 Novembre 2025 - 10:10
nonnina
  • 29 sec

Il Comune di Bari festeggia i 100 anni della signora Lucia Cucinelli. “Celebriamo con affetto un traguardo straordinario – racconta infatti il consigliere comunale Lorenzo Leonetti – il secolo di vita della signora Lucia Cucinelli, esempio di forza, saggezza e memoria della nostra comunità. A lei vanno gli auguri più sinceri da parte di tutta la città di Bari”.

