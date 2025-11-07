Il Comune di Bari festeggia i 100 anni della signora Lucia Cucinelli. “Celebriamo con affetto un traguardo straordinario – racconta infatti il consigliere comunale Lorenzo Leonetti – il secolo di vita della signora Lucia Cucinelli, esempio di forza, saggezza e memoria della nostra comunità. A lei vanno gli auguri più sinceri da parte di tutta la città di Bari”.
Bari, nonna Lucia festeggia un secolo di vita: “Esempio di forza e saggezza”
Gli auguri del Comune
Raccolta dei tartufi stenta a decollare...
In Puglia la raccolta dei tartufi fatica a decollare a causa...
Bari, nonna Lucia festeggia un secolo...
Il Comune di Bari festeggia i 100 anni della signora Lucia...
Rilascio passaporto: nuove modalità di pagamento...
A decorrere dal 1 DICEMBRE 2025 il pagamento per il rilascio...
Bancarotta ed evasione da 15 milioni...
Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno...