VENERDì, 07 NOVEMBRE 2025
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
Il ministro Urso a Bari, nasce la Casa del Made in Italy: la fabbrica delle idee e delle imprese

“Vogliamo essere accanto a chi produce, nel cuore dei territori”

Pubblicato da: redazione | Ven, 7 Novembre 2025 - 14:36
  • 2 min

Una nuova casa per le imprese pugliesi apre le sue porte nel cuore di Bari. È la Casa del Made in Italy, un punto di riferimento pensato per chi produce, crea e investe nel territorio: dalle aziende manifatturiere agli artigiani, dagli agricoltori alle piccole imprese che vogliono crescere sfruttando al meglio gli incentivi e le opportunità offerte dallo Stato e dalla Regione.

L’inaugurazione si è svolta questa mattina, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di “portare il ministero vicino ai luoghi della produzione”, offrendo un’assistenza diretta e personalizzata. Bari entra così in una rete nazionale che conta già oltre venti sedi operative, tra cui quella di Taranto, attiva da circa un anno e, a detta del ministro, “già capace di dare risultati concreti e di avvicinare le piccole e medie imprese agli strumenti del ministero”.

La nuova struttura, ha spiegato Urso, nasce senza nuovi oneri per lo Stato, grazie alla riorganizzazione delle risorse già presenti sul territorio e alla formazione del personale ministeriale dedicato. Un modello che punta a rendere più semplice e immediato l’accesso alle informazioni e agli incentivi, in un momento in cui molte imprese cercano strumenti per innovare e restare competitive.

All’evento hanno preso parte anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il presidente della Regione Michele Emiliano e il candidato del centrodestra alla presidenza della Puglia Luigi Lobuono, a testimonianza di un’attenzione trasversale verso un progetto che vuole diventare un punto d’incontro tra istituzioni e mondo produttivo.

