È stato arrestato ieri mattina un cittadino somalo 33enne per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti. È accaduto in via Melo da Bari nei pressi della stazione verso le 13,00.

Dopo una mirata attività di appostamento in abiti civili, gli uomini della Polizia Locale di Bari, hanno registrato le fasi di approccio, offerta e cessione di sostanze stupefacenti psicotrope tra due uomini. Pronto l’intervento della P.L. nonostante il tentativo dell’uomo di disfarsi della sostanza durante la fuga. Bloccato l’uomo e sequestrate le sostanze illecitamente detenute ai fini dello spaccio consistenti in 14 grammi di hashish confezionati in 7 bustine, 8 grammi di marijuana in 2 involucri, 3 grammi di cocaina confezionati in 6 involucri a forma di cipolline, oltre a decine di bustine utilizzate per il confezionamento delle dosi e un trita sostanze di piccole dimensioni . Sequestrati pure 40 euro ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo munito di permesso di soggiorno rinnovato lo scorso settembre è stato portato in carcere a Bari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

