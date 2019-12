L’allestimento di luci attorno al presepe è stato distrutto dai vandali. La denuncia su Facebook, sul gruppo social “La voce dei Coratini”. Lo sdegno è tanto. “Dico solo una cosa fate schifo – si legge nel post del commerciante che ha allestito la mostra – lo faccio gratuitamente per rendere più bello il paese, ogni anno mi riprometto di non farlo, ma poi lo faccio per il paese. Tempo perso. Questo è l’ultimo anno che allestisco la mostra”.

“Quanto costa una guardia giurata 24h su 24?? Ecco cosa succede quando fai qualcosa di buono per la comunità – si legge in un altro post – luci strappate e vandalizzate. Chi paga i danni? Lo stesso che ha messo di tasca sua e ha investito arricchendo una parte del salotto della città? Chi paga? Complimenti di vero cuore, allora non è colpa della politica se il Sud non cresce ma di una grossa fetta degli abitanti stessi che ci abitano”.

(foto Facebook)

