Un uomo viene immortalato dalla telecamere del Comune di Bari mentre abbandona dei rifiuti per strada dalla sua auto, ma l’uomo non si accorge che il suo cane, approfittando dello sportello aperto, è sceso. Quindi riparte senza il cane.

“Guardate questo video fino alla fine – scrive su facebook l’assessore Pietro Petruzzelli – la musichetta è allegra ma le immagini fanno incazzare tutti i baresi per bene. Sono le immagini delle fototrappole gestite dalla polizia locale e che ritraggono incivili che abbandonano rifiuti di fianco ai cassonetti, ingombranti per strada, imprese che scaricano residui delle ristrutturazioni nelle campagne piuttosto che portarli nelle discariche autorizzate.

Nel 2019 sono state quasi 550 le sanzioni elevate solo con l’utilizzo delle fototrappole. Naturalmente non possiamo avere un vigile alle spalle di ogni cittadino o migliaia di telecamere per puntare tutti gli angoli nascosti della nostra città, però abbiamo centinaia di migliaia di occhi di cittadini che possono segnalarci abbandoni e riprendere o fotografare chi lo ha fatto. Noi siamo la stragrandissima maggioranza ed aumentiamo giorno dopo giorno. Aiutatemi a far vedere questo video a tutti, così capiscono che rischiano di essere ripresi con le mani nel sacco”.

