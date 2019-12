Perdere il portafogli per strada, il giorno della vigilia di Natale, sarebbe stato il modo peggiore per concludere il 2019. Ma questa è una storia a lieto fine per Marco, un 35enne barese che ha deciso di raccontare la sua esperienza a Borderline24: “Ero rassegnato a rifare tutti i documenti oltre a bloccare le carte di credito. Sono andato a denunciare ai carabinieri lo smarrimento ma dopo circa 24 ore è giunta una notizia inattesa”.

Il portafogli, con banconote (circa 100 euro) e tutti i documenti, era caduto su un marciapiede del quartiere Madonnella, a poca distanza dal centro di Bari, luogo nevralgico della movida cittadina. A ritrovarlo e consegnarlo intonso alle forze dell’ordine è stata una cittadina di origine georgiana, con un gesto di straordinaria normalità. “Sono rimasto felicemente sorpreso – aggiunge Marco – e provo ancora più piacere nel vedere che il gesto sia stato compiuto da una donna straniera, di una nazionalità che troppo spesso viene legata a episodi di furto. Non ho avuto modo di ringraziarla personalmente, per questo ho scelto di farlo pubblicamente. Grazie”.

