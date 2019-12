Per la terza volta qualcuno ha rubato l’alberello piantato da cittadini e associazioni alla rotatoria della Calamandrei, a Carbonara. La denuncia corre via facebook, lo scorso 14 dicembre l’alberello fu piantato per la seconda volta, ora sembra sia stato nuovamente rubato (foto di Domingo Armenise pubblicata su facebook).

La pianta fu installata il 21 novembre scorso in occasione della festa dell’albero.

