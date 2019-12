Strade dissestate e rotatorie in abbandono: è la cartolina quotidiana offerta dal quartiere Japigia di Bari, reticolo urbano popolare in forte espansione edile ma sempre più afflitto da problematiche corniche legate alla viabilità.

Oltre al manto segnato da buche e dossi causati dalle radici degli alberi, una rotatoria tra via Magna Grecia e via Peucetia dimostra lo stato d’incuria anche quando il bene pubblico viene affidato a un privato. La piccola intersezione a verde è disseminata da piante e cespugli cresciuti a tal punto da limitare la visibilità per gli automobilisti che sopraggiungono all’intersezione stradale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.