L’attore comico Uccio de Santis è rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio in un incidente stradale nei pressi dello stadio San Nicolacola, sulla strada che collega Bari a Bitritto. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Per fortuna per i due conducenti non ci sarebbero state gravi conseguenze, ma gli accertamenti sono in corso e i veicoli sono andati distrutti. La vettura guidata da De Santis si è ribaltata. Sul posto la polizia locale e i carabinieri. I due feriti sono stati trasportati al Di Venere e al Policlinico.

